Maroon 5, Justin Bieber, Sting... ¿Y el Festival Presidente?

Si el 2016 dio a los dominicanos una excelente cartelera de eventos para satisfacción de todos los gustos, este año pinta ser mejor.

El sistema de ventas de boletas Ticket Express dio un adelanto de lo que trae el 2017. “La escena indica que seguirá el mismo curso. Hay confirmada una constelación de estrellas que iluminarán nuevamente los escenarios made in Dominican Republic con sus mágicas composiciones, su música”, informó la reconocida plataforma. Aseguró que la República Dominicana volverá a recibir este año a grandes artistas. El primero confirmado es Justin Bieber. El popular cantante canadiense se presentará el 15 de abril, en Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana, como parte de su gira “Purpose World Tour” por Latinoamérica. Además de la visita del intérprete de “Sorry”, visitará la patria de Duarte el grupo norteamericano de pop rock Maroon 5.



También están en agenda el español Miguel Bosé, los venezolanos Chino & Nacho, el festival de música electrónica “Day Dream Festival 2017”, a realizarse los días 25 y 26 de febrero próximo en las instalaciones de Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana, y Lilly Goodman, que presentará su concierto sinfónico en un recinto popular para el disfrute de los que prefieren la música impoluta.



Sting, uno de los más grandes artistas internacionales de los últimos tiempos visitará la República Dominicana en el marco de su gira internacional “57th & 9th Tour 2017”. Y para la familia está programado el espectáculo Disney On Ice.



Además de estos artistas que adelanta Ticketexpress.com.do, otras plataformas como UepaTicket informa de la presentación de José Luis Perales, el 10 de febrero en el anfiteatro Nuryn Sanlley; y el 18 de marzo, Ricardo Montaner y el dúo Sin Bandera cantarán en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.



Claro, esta será solo una probadita si, finalmente, la Cervecería Nacional Dominicana anuncia su esperada cartelera del Festival Presidente en el 2017. Este año el espectáculo cumplirá dos décadas, y motivos hay para celebrar. De acuerdo a varias fuentes, parte de la producción se viene armando desde el 2016.