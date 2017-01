Encarnación no va para el Clásico Mundial con RD

El toletero Edwin Encarnación anunció que no formará parte del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2017. En entrevista concedida al programa “Grandes en Los Deportes”, Encarnación confirmó lo dicho previamente en conferencia de prensa cuando fue presentado ante los medios para oficializar su nuevo contrato con los Indios de Cleveland, que se mantendrá con la organización para conocer mejor a sus nuevos compañeros en los entrenamientos primaverales.



“Cuando firmé con Cleveland, lo primero que me pidieron fue que tratara de quedarme con el equipo para conocer mejor a los jugadores y servir de mentor”, dijo Encarnación. “Para mí es difícil esta decisión pero espero que la gente me pueda entender”.



Encarnación firmó un acuerdo por tres años y 60 millones de dólares con los Indios.