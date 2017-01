San Cristóbal ve positivo el primer mes del 911

Los servicios del Sistema de Atención a Emergencias (911) cumplieron ayer su primer mes de funcionamiento en la ciudad de San Cristóbal, con una alta valoración en las atenciones brindadas a los munícipes de esa demarcación. Algunos sancristobalenses consultados por este medio expresaron su satisfacción por la forma diligente que llegan las ambulancias a los barrios, en momentos en que se presenta alguna emergencia de salud o algún accidente. También manifestaron satisfacción por las patrullas de la Policía que forman parte del sistema y que acuden a su llamado cuando ocurre alguna riña o situación de violencia.



Por ejemplo, Carmen Rosario, una residente en el barrio Canastica de esa ciudad, dijo que la noche del 20 de diciembre una vecina que llamó al 911 evitó que ocurriera una tragedia frente a su casa. Expresó que se produjo una discusión entre ella y un cuñado, y aunque no expresó cuál fue el motivo, relató que el sujeto se montó en un camión e intentó atropellarla a ella y a otros familiares, sin embargo, en ese momento llegó una patrulla de la Policía y lo apresó.



“Si no hubieran llamado al 911, no se sabe en qué iba a parar ese problema, porque no nos íbamos a dejar matar, así de fácil”, consideró Rosario.



Otros expresan que se sienten un poco más tranquilos que antes, por las unidades de la Policía que andan patrullando en cualquier momento por las calles de esa ciudad.



Mientras que las direcciones de los hospitales Juan Pablo Pina y Rafael Jacinto Mañón de San Cristóbal, los cuales son los que actualmente están trabajando con el 911, informaron que las atenciones en las emergencias han aumentado de manera ligera, luego de la implementación de ese sistema, aunque aseguran que hasta el momento han podido brindar respuestas.



En detalles el subdirector del hospital Jacinto Mañón, el doctor Eliezer Nina, dijo que desde el 5 de diciembre, cuando entró en funcionamiento el 911 hasta el 4 de enero, en ese centro habían atendido a 10 pacientes que fueron llevados a través del Sistema de Atención a Emergencias, siendo los accidentes de tránsito y problemas cardiacos, los casos más comunes.

Esperan por el servicio de videovigilancia

Cuando el Gobierno anunció la entrada en funcionamiento del 911 en San Cristóbal, informó que los habitantes de esa ciudad recibirían los mismos servicios del Gran Santo Domingo, a excepción de las denuncias de ruidos y los de videovigilancias, pero también aseguró que estos serán incorporados en un “futuro no lejano”. Los munícipes dijeron que esperan ese servicio.