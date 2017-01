Muro fronterizo iría sin nueva ley

Washington. Los congresistas republicanos y el equipo de transición de Donald Trump están explorando la idea de poder cumplir la promesa del presidente electo de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México sin tener que aprobar una nueva ley.

Según el plan en desarrollo, el Gobierno de Trump aprovecharía las leyes vigentes que autorizan la instalación de un cerco y de dispositivos tecnológicos a lo largo de la frontera sur del país. Al Congreso se le solicitaría que garantice suficiente dinero para tomar medidas adicionales, pero no se aprobaría una ley única para autorizar un nuevo muro.



El plan fue confirmado por dos funcionarios del Congreso y un funcionario del equipo de transición con conocimiento de las conversaciones; todos solicitaron no ser identificados ya que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el asunto. Los detalles fueron escasos y los funcionarios enfatizaron que no se han tomado decisiones finales al respecto.



La estrategia podría ser sorpresiva para algunos, pero evitaría una batalla legislativa que podría perder Trump si trata de conseguir que el Congreso apruebe una legislación única que autorice el tipo de muro fronterizo que prometió durante la campaña.



No está claro qué tanto podría hacerse a lo largo de la frontera de 3,200 kilómetros (2,000 millas) sin acciones adicionales del Congreso. Los legisladores aprobaron la Ley de Cerco Seguro de 2006, pero ya se ha construido la mayor parte de esos 1,125 km (700 millas).



Sin embargo, algunas áreas están en mucho mejor estado que otras, y los tramos largos son de vallas que impiden el paso de vehículos pero no de transeúntes. Cualquier medida que se pudiera tomar sin la aprobación del Congreso, probablemente se quedaría corta respecto al extravagante muro fronterizo que Trump dijo constantemente que pagaría México.

El Congreso certifica victoria de Trump

El Congreso certificó el viernes la victoria presidencial de Donald Trump, por encima de objeciones de un puñado de congresistas demócratas. Congresistas demócratas objetaron los votos de al menos 10 estados, argumentando que hubo quejas de supresión de votos y que funcionarios de inteligencia han dicho que Rusia trató de favorecer la elección en favor de Trump.