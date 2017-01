Como readaptar los niños a la rutina escolar

Las navidades son unas vacaciones especiales para los más pequeños. Están llenas de magia y de ilusión. En pocos días se suceden varios festejos importantes. Es inevitable que en estas fiestas los niños y niñas dejen sus rutinas a un lado, los horarios de comida, las horas de acostarse y de levantarse, etc. Los acontecimientos especiales hacen que los pequeños se desconecten completamente de sus actividades académicas y de los hábitos comunes de su día a día.



Es por eso que a muchos pequeños se les hace difícil reiniciar la rutina escolar luego de tantos días de vacaciones, sobre todo, inmediatamente después del Día de Reyes, ya que no tuvieron el tiempo suficiente para disfrutar de sus juguetes.



La primera semana de clases debe ser de readaptación, dice Virginia Pardilla, directora del centro educativo, Montessori Learning Center. “Aunque tal vez parezca una tontería los padres deben conversar con los niños sobre el regreso a clases y la importancia de hacerlo de una manera estructurada y progresiva. Ponga atención a sus temores, dudas, intereses y expectativas y oriéntelos”, dice.



La especialista explica que para empezar el regreso a clases con energía, hay que procurar que ellos se acuesten y duerman temprano y así será mucho más sencillo volver al hábito de clases normalmente. Para evitar hacer todo de prisa, y que esto pueda causar el olvido de los materiales o meriendas, la experta aconseja preparar todo desde el día anterior, así en la mañana se podrá hacer las cosas sin estrés y el niño no llegará tarde al colegio, comenta.



Pardilla también aconseja que en la mañana es importante levantarse temprano y a tiempo para evitar la premura al desayunar y hacerlo sin presión, el cual debe incluir alimentos que aporten energía como frutas, carbohidratos, lácteos y verduras. Esto ayudará a que los niños se concentren más fácilmente en sus clases.



De camino al colegio los padres deben animar a sus pequeños con mensajes positivos sobre el reecuentro con sus amigos, profesores y personal del centro, y al salir del colegio ayudarlo a restablecer la rutina de estudios y realización de deberes.



“Si su niño está en edad preescolar no se preocupe si regresan los llantos o algún otro trastorno que ya había sido superado. Lo importante es que los ellos retomen su ritmo cotidiano y es responsabilidad de los mayores ayudarlos. El regreso a la rutina conlleva gran esfuerzo de toda la familia pero con el paso de los días se irá normalizando”, aconseja Pardilla.



En estos primeros días es conveniente establecer los deberes como una prioridad ante la diversión. No se trata de prohibirles el tiempo de juego, sino de ir recuperando el ritmo diario sin que esto perjudique a su rendimiento.



En vacaciones solemos trasnochar más, porque los horarios de nuestros hijos se descontrolan. Así, es recomendable volver a sentarse con ellos a hacer tareas, para ayudarles a centrarse, o bien revisarlas tras el periodo diario de estudio. Si realizan una actividad extraescolar, la reanudación del calendario de ésta puede ser una gran ayuda; de lo contrario, con el trabajo en casa también bastará.



También será beneficioso para ellos disminuir las horas de televisión y aparatos electrónicos, como los ordenadores y las videoconsolas. “Nuestros hijos se han acostumbrado a convivir con ellos durante mucho tiempo en los días de descanso, pero lo ideal es dedicarles un máximo de una hora diaria, e intentando que la formación siempre complemente al entretenimiento. l

Saber

Adaptarse nuevamente a la rutina tras las vacaciones de Navidad suele ser más llevadero que tras las vacaciones de verano. Sin embargo, puede que durante unos días se sientan tristes, con falta de apetito, irritables o que les cueste dormirse.





Importante

Los padres son el espejo en el que los hijos se miran, por lo que la actitud que demuestren ante la vuelta a la rutina será vital para el estado de ánimo de sus hijos. Si te ven alegre y optimista ante el regreso al trabajo, es muy probable que ellos se sientan igual.