Procuraduría cita para mañana a representante de Odebrecht Ángel Rondón, por US$92 MM de soborno

La Procuraduría General de la República citó para este miércoles al empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país, para interrogarlo sobre un supuesto soborno de la empresa.

El procurador Jean Alain explicó que, al ser entrevistado hoy sobre el tema en una reunión de más de cinco horas, el gerente general de la empresa brasileña, Marcelo Hofke, dijo que Rondón fue la persona que recibió los US$92 millones del soborno.

Alain dijo en una rueda de prensa que la información recibida por Hofke fue parcial y “no fue completamente satisfactoria”, tras ser cuestionado sobre cuáles funcionarios dominicanos estarían involucrados.

Indicó que el gerente general de la empresa brasileña no proveyó ni un nombre de funcionarios dominicanos involucrados.

La investigación es en torno a más de 17 contratos por técnicos del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

El procurador general de la República dio un plazo de tres días impostergables (viernes en la tarde) a la Odebrecht para que le entregue los acuerdos de estos contratos realizados en Brasil y los nombres de quienes recibieron los sobornos.

Resaltó que lo que desea establecer las fechas, los montos y las formas de pago de cada soborno. “Quiero garantizar que todo el que haya recibido un soborno, no importa de qué partido, no importa de qué gobierno, ni en qué momento, será sometido a la justicia”, externó Jean Alain, y agregó que “yo quiero que les quede claro a todos ustedes, no tengo ningún compromiso con absolutamente nadie. Mi único compromiso es con la justicia y con los dominicanos”.