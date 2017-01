Ángel Rondón Rijo manejó los US$92 MM de Odebrecht

El procurador General de la República, Jean Rodríguez, informó que durante el interrogatorio realizado ayer al gerente general de Odebrecht en RD, Marcelo Hofke, se identificó a Ángel Rondón Rijo, como el responsable de manejar los 92 millones de dólares que se habrían pagado como soborno. Indicó que frente a esto, Rondón Rijo fue citado para comparecer hoy ante la Procuraduría General, con el propósito de ser cuestionado sobre el destino de ese dinero.

Rodríguez añadió que durante el interrogatorio, que se extendió por más de cinco horas y en el cual participó además la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, se le solicitó a Hofke los nombres de los funcionarios que habrían recibido los 92 millones de dólares; pero éste sólo ofreció información parcial.



“No fueron presentados los nombres de los funcionarios, aunque se trata de más de 17 contratos que fueron concertados por tres instituciones del Estado: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”, expresó.



Rodríguez reiteró que el objetivo de la Procuraduría es conocer los nombres de las personas que recibieron esos recursos, los montos, las fechas y las formas de pago y dijo que todo aquel que haya recibido soborno, será sometido.



Además, anunció que este miércoles solicitarán a los tribunales del país una medida cautelar para que la empresa Odebrecht no pueda concertar ningún nuevo contrato en el país hasta tanto se concluyan las investigaciones. “Como no obtuvimos de forma inmediata la información que requerimos de la empresa, le dimos un plazo de tres días máximo e impostergables para que nos entreguen los acuerdos que suscribieron en Brasil y los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos”, resaltó.



Conexiones de Ángel Rondón Rijo



De acuerdo con un trabajo publicado por el periódico digital 7dias.com.do, el 14 de julio de 2014, Ángel Rondón Rijo “parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno”. El reportaje revela que estuvo supuestamente involucrado en los fraudes del Plan Renove y la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), y para entonces figuraba como accionista mayoritario de AAA Dominicana, “empresa fundada junto al español residente en Colombia Javier Vilaplana y Alejandro Montás Rondón, entonces director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), entidad que le otorgó a la AAA Dominicana su cartera de cobro, beneficiándola con RD$2,500 millones por el cobro del agua”. La sentencia número 350-2007, dictada el 21 de octubre de 2007 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece que entre Baninter y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) “se realizaron negociaciones dirigidas a asegurar una eventual fusión de ambas entidades una vez entrara en vigencia la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera”.



“Con ese fin fueron abiertos en Baninter catorce certificados financieros: seis para un total de 205 millones 875 000 pesos a favor de Ángel Miguel Rondón (a nombre de Lancaster Int. Services, Bayside Capital Holding, Venmorely Investments, Librec Investment y Roymar Corporation); cuatro por 91 millones de pesos a favor de Ricardo Pellerano Paradas (a nombre de Oakville Portfolio Int., Trek Global Investment, Seandel Financial y Astrion Property Group) y tres por 205,875,000 pesos a favor de Miguel Pimentel Kareh (a nombre de Farden Business Corp., Galano Media Int., Jay Overseas Corp.) y uno de 10 millones de dólares a nombre de Bay Hurst Investment”, apunta el periódico digital.



“En fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores Ángel Miguel Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron a rembolsar al Banco Central de la República Dominicana y al Banco Intercontinental, la suma de setenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y seis pesos con noventa y cinco centavos (RD$75,414,686.95) y doscientos trece mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos (US$213,684.41), valores que recibieran en ocasión de esta negociación”, dice la sentencia en referencia a la adquisición irregular de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos por parte del Baninter.

“En el interrogatorio no se habló del soborno”

El gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, quien se encontraba en Brasil y regresó al país para atender el requerimiento del procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, asistió al interrogatorio a las 10:44 de la mañana de ayer. Estuvo acompañado de la encargada legal de la empresa, María Eugenia Batista, y su abogado, Robert Valdez.



A su salida del despacho del Procurador, luego de siete horas, Hofke se negó a dar declaraciones a la prensa y en su lugar delegó la vocería al abogado Robert Valdez, quien negó que en el interrogatorio se haya hablado de sobornos. “De soborno, Odebrecht República Dominicana no ha hablado; esa parte no se trató”, expresó.



Explicó que durante los próximos días consignarán ante la Procuraduría General de la República la documentación solicitada por el magistrado Rodríguez, a los fines de cumplir con el compromiso adquirido.



Valdez aseveró que Odebrecht arribó a un acuerdo y en el mismo no se indica quién es el intermediario entre la empresa y el Estado dominicano, por lo que no se puede hacer una indicación precisa de éste.



“El magistrado Procurador General de la República insistió en ese tema (el soborno), pero Odebrecht República Dominicana no tiene la información requerida por él”, aclaró.