Las Águilas ponen un pie en la final

12/01/2017 12:00 AM - Cynthia Morillo

Chris O’Grady sobrevivió a los intentos azules y Orlando Calixte y Danny Santana se encargaron de la ofensiva para que las Águilas Cibaeñas blanquearan anoche 6-0 a los Tigres del Licey. En un estadio Quisqueya de la ciudad capital repleto de aficionados azules y amarillos, los cibaeños hicieron de las suyas y apoyados en otra sólida actuación de su picheo y una efectiva ofensiva conquistaron su décimo triunfo en este Todos contra Todos.

La tropa amarilla desplegó 10 imparables y, además, recetó 12 ponches para poner su foja en la ruta a 6-1 durante esta serie semifinal.



Es poco probable que las Águilas Cibaeñas se queden fuera de la serie final. Aunque matemáticamente queda una ligera posibilidad, que depende de muchos factores, todo indica que irán a la última fase del actual torneo invernal debido a que Tigres, Gigantes y Leones tienen que enfrentarse en el resto del Todos contra Todos y esto beneficia a los amarillos, ya que quien salga derrotado se aleja de ellos. A los Gigantes les quedan siete partidos en el Todos contra Todos, a los Tigres seis y a los Leones cinco.



En los últimos 10 partidos, el conjunto dirigido por Manny Acta sólo ha perdido un encuentro. Mientras que los Tigres (5-7) han perdido siete de los últimos 10 partidos y ahora se encuentran a cinco juegos de distancia de la cima que ostentan los amarillos.



Los azules, que dominaron a sus anchas la serie particular ante los cibaeños (8-2 ) en la serie regular, ahora sufren ante sus rivales que los castigan con récord de 4-1, cuando sólo resta un partido por disputar entre ambas novenas antes de que finalice el Round Robin.



Los encargados de desplegar todo el poderío ofensivo ante el picheo capitaleño fueron Calixte y Santana, que remolcaron dos cada uno, así como Jonathan Villar que impulsó una vuelta.



Otra vez el picheo amarillo volvió a responder y a pesar de que en varias ocasiones el abridor O’Grady estuvo en problemas pudo salir airoso y reponerse manteniendo a rayas al conjunto añil para acreditarse su segunda victoria tras laborar durante cinco episodios en blanco, ceder cinco imparables, otorgar cuatro boletos y abanicar a seis.



La derrota recayó sobre Iván Piñeyro (0-1), quien trabajó tres entradas y dos tercios de cuatro carreras y siete inatrapables. El relevo cibaeño se mantuvo impecable en las cuatro entradas restantes de dos imparables y recetó cuatro ponches.



El relevo de las Águilas en este Round Robin ha logrado cinco triunfos, ocho boletos, 48 ponches y una efectividad de 1.24.



La tropa amarilla no esperó demasiado y en la misma primera entrada atacó cuando después de dos outs, Juan Carlos Pérez y Zoilo Almonte conectaron sendos indiscutibles. Brayan Peña se embasó tras error del antesalista Diory Hernández y con triple remolcador de Calixte, se limpiaron las almohadillas.



En el cierre de ese mismo episodio, el zurdo O’ Grady inició mal tras conceder sencillo de Emilio Bonifacio, luego ponche, y después dos transferencias seguidas que llenaron las bases. Pero, él mismo apagó la rebelión con dos ponches consecutivos. Situación similar la vivió en la quinta entrada.



En el cuarto, las Águilas agregaron otra carrera con imparable remolcador de Villar por el prado izquierdo.



Los cibaeños volvieron a ampliar la pizarra con dos carreras en el quinto cuando luego de ser golpeado Juan Pérez, Zoilo Almonte bateó un rodado a manos del segunda base. Con un out, Peña disparó un indiscutible por el bosque derecho. Calixte se ponchó. El relevista Marlon Arias sustituyó al derecho Francisco Rosario, que fue recibido con un triple impulsador de dos de Santana que se internó en el jardín izquierdo.



Leones derrotan a Gigantes



En San Francisco de Macorís, con imparable remolcador de Jimmy Paredes y jonrón de Eury Pérez, los Leones del Escogido vinieron de atrás para derrotar anoche 4-2 a los Gigantes del Cibao.



Fue la segunda victoria en línea para los Leones (5-8) que igualaron con los Gigantes (4-7) en el tercer lugar de este Todos contra Todos y de esta manera se colocan a medio juego detrás de los azules. El partido sufrió una demora de 50 minutos a causa de la incesante lluvia caída en esa zona.



Con 2-1, a favor de los Gigantes en el sexto, los Leones fabricaron dos vueltas para venir de atrás con imparable remolcador con bases llenas de Jimmy Paredes y luego, Chesny Young con las bases congestionadas fue golpeado para colocar la pizarra 3-2. En la séptima, llegó el cuadrangular de Eury Pérez por el prado izquierdo ante los envíos de José Valverde.