“Para licitar a Punta Catalina respetamos el veredicto de los evaluadores”

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, aseguró ayer que no se siente cuestionado por la comisión que creó el Poder Ejecutivo para investigar sobre la licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (Baní), de la cual Odebrecht es una de las empresas adjudicadas para su construcción.



Dijo que dada la trascendencia de la obra, en el presente y en el futuro del país, todo lo que pueda dar la demostración de la transparencia con la que se hizo esa adjudicación debe ser saludable. “Gracias a Dios está ahí toda la información y lamentablemente el tema se ha politizado mucho. Pienso que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo porque se saque el tema político de Catalina y nos enfoquemos en un proyecto que no ha sido una elección, sino que se decidió porque el país no tenía ni tiene al día de hoy otra opción que no sea una planta como Punta Catalina. Si hubiese otra opción, se escogiera entre una y otra, pero no hubo entre qué escoger”, planteó.



Desde el punto de vista del funcionario de la CDEEE, Catalina era la única planta que el país podía hacer sobre carbón mineral para responder a una responsabilidad que tenía y es lo que ha tenido que hacer.



Entrevistado en el periódico elCaribe, Jiménez Bichara defendió a capa y espada el proceso de licitación internacional para el proyecto y argumentos no le faltaron en ningún momento del encuentro. Para hablar con mayor precisión y responder con certeza sobre la cuestión llegó reforzado de documentos, incluyendo las fechas cronológicas en las que se dio cada paso, para el posterior levantamiento de las dos plantas a carbón, ubicadas en Baní, provincia Peravia (la denominada Central Punta Catalina).



A propósito de los escándalos en que está envuelta la empresa brasileña Odebrecht, con alcance en un conjunto de países (incluidos República Dominicana, donde se investiga un supuesto soborno por US$92 millones) Jiménez Bichara rememoró que esa firma junto a otras que forman un consorcio ganó la Licitación Pública Internacional convocada por la CDEEE para la construcción de Punta Catalina. “Pero fue una licitación que cumplió con todos los procesos requeridos y en la que todos los demás participantes, que no ganaron en el proceso, reconocieron cómo éste se dio”, recalcó Jiménez Bichara. No es la primera vez que el vicepresidente de la CDEEE coloca “puntos sobre las íes” en ese tema. Lo ha hecho en diversos momentos y escenarios en los que se ha abordado el punto.



El consorcio al que hace referencia lo integran la Constructora Norberto Odebrecht,S.A., Tecnimont S.p.A. e Ingeniería Estrella S.R.L. “Lo importante es que sin uno proponérselo, porque no creo que nadie imaginaba una situación como la que sucede hoy, el proceso de adjudicación de Punta Catalina fue hecho por firmas internacionales y nadie se imaginó que hoy eso iba a ser un elemento de tanta trascendencia. Cuando se buscó la firma americana Stanley, que diseñó a Punta Catalina, se trató de una empresa que ha hecho casi medio ciento de plantas como esa, amén de cientos de proyectos de generación en el mundo”, rememoró Rubén Jiménez Bichara.



“Stanley Consultants diseña esa planta y luego que la diseña, prepara junto con otras firmas expertas internacionales, las bases técnicas de la licitación y luego entonces evalúan las ofertas que se reciben para desarrollar el proyecto y las califica, aprueba y desaprueba”, agregó el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, respondiendo a una y a otra pregunta formuladas por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, quien dirigió la entrevista.



Por este diario participaron también el subdirector Héctor Linares y el jefe de Redacción de Apertura, Héctor Marte.



Jiménez Bichara aseguró que todo eso (lo que ocurrió durante la licitación para las plantas a carbón) está contenido en actas, donde Stanley deja claro que fue quien evaluó las ofertas y calificó a la ganadora. Otra firma internacional montó todo el proceso legal y estructuró la base de la licitación. En términos económicos otra firma realizó la evaluación de la oferta económica del proyecto. “Entonces, sobre esas firmas es que están todas las decisiones documentadas de todo lo que fue y salió de ahí y nadie hizo eso pensando en que nada así iba a pasar”, apuntó, en referencia a los inconvenientes por los que atraviesa actualmente Odebrecht.



En otra parte del diálogo recordó cuando se decidió abrir la segunda oferta del proceso, que luego de terminada dejó la certeza de que se estaba trabajando sobre los valores económicos correctos para el proyecto energético, en términos relativos y que la calidad de la obra estaba muy asegurada. “Eso nos dio una seguridad y un valor, si miramos el día de hoy, no nos imaginábamos en aquel momento”, sostuvo Jiménez Bichara, observado atentamente por Esteban Delgado, el gerente de Comunicaciones de la CDEEE, que le acompañó.



La convocatoria a Licitación Pública Internacional para las plantas a carbón fue realizada por la CDEEE el día 13 de mayo del año 2013, en su calidad, para entonces, de institución líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos, y actuaciones de las empresas eléctricas estatales de República Dominicana. Para los fines de la licitación, la CDEEE creó un equipo interino multisectorial especializado en distintas materias, liderado por el Comité de Licitación.



Rubén Jiménez Bichara aseguró que está limpio de todo el proceso que implicó la licitación, porque lo único que hizo la CDEEE fue asumir y respetar todo lo que los organismos especializados dieron como veredicto. “Nosotros en ningún momento cambiamos, ni instigamos ni presionamos para que ellos hicieran algo contrario a lo que fue su conclusión y evaluación. “Eso ellos (las firmas que evaluaron todo y dieron la puntuación de cada participante) lo escribieron”, dijo.



¿Quiénes conforman la comisión?



En el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, creando la comisión para investigar sobre la licitación a Punta Catalina, señala que la misma tendrá la potestad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos.



La normativa aclara que el caso no condiciona ni limita la investigación independiente que lleva a cabo el Ministerio Público y que abarca todas las operaciones llevabas a cabo por Odebrecht en el país.



La comisión la presidirá monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica. También formarán parte de ella el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada -Conep-; José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia.



También Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresidente de la CDEEE; César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE y el economista Jaime Aristy Escuder.

Hacia la transición y la metamorfosis del sector

En otra parte de la conversación, Jiménez Bichara resaltó que el rol de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales desaparece con la creación del Ministerio de Energía y Minas, lo que conlleva una transición o metamorfosis donde la primera se constituya en un verdadero holding del sector en República Dominicana. “El ministerio es un hacedor de políticas públicas pero hay una parte comercial del Gobierno que no podría tenerla el ministerio porque entonces no podría cumplir su rol de todo, tanto público como privado”, dijo Jiménez Bichara. Ese holding al que se refiere es el que manejaría la parte comercial del sector eléctrico en la que el Gobierno participe. “Eso sería –digamos- el rol que podría tener la CDEEE en el tiempo, porque ya se fue la transmisión de la CDEEE, se fue la distribución (las empresas distribuidoras de electricidad), se fue la hidroeléctrica y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), porque son empresas independientes”, sostuvo.



Y explicó que aunque todas sean parte del holding, esa estructura que está ahí tiene que ser compuesta para que haya una sinergia verdadera. Cuando el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE dice eso se refiere más explícitamente a que estatutariamente la CDEEE no tiene autoridad sobre esas empresas. “La gente intuye o percibe que sí, pero no la tiene”, dijo el funcionario público.

Los estatutos que habría que crear y otros pasos

Jiménez Bichara resaltó que para la CDEEE tener autoridad sobre las instituciones citadas antes, habría que crear unos estatutos y darle forma a un consejo representativo que pueda tomar las empresas y hacer un verdadero holding donde una sinergia se traduzca en una economía de escala y produzca proyectos que se puedan manejar con autosuficiencia. “Cuando tú sumas todo eso te das cuenta de que el propio déficit habría que recalcularlo. Tú tienes una ETED (Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana) que cobra peaje por líneas de transmisión, una hidro que emite energía que sale de las hidroeléctricas… en fin, todo eso es parte del mismo holding, igual que EDE (empresas distribuidoras de electricidad) y que la UERS”, explicó Rubén Jiménez Bichara.



Cuando Héctor Marte le pregunta cuánto duraría el proceso de transición hacia el Ministerio de Energía y Minas y cómo marcha eso, la respuesta fue esta: “Bueno, recuerda que se nos dio una libertad hasta el año 2018 para la aplicación de la ley (...). Hubo un decreto que dispuso eso”.

Se siguió el canal

Como se hizo una licitación internacional, el proceso fue transparente; se cumplió con todo el rigor para una obra como Punta Catalina”.

Las metas

Nos queda un cinco o 6% del país por electrificar. Hemos construido más de 25 microcentrales hidroléctricas”.