Rondón negó recibir el dinero de Odebrecht

Pasada la medianoche de hoy el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, continuaba interrogando al empresario Ángel Rondón, por su presunta implicación en los sobornos que habría pagado Odebrecht a funcionarios dominicanos para la concesión de obras. Rondón, quien llegó a la sede de la Procuraduría en compañía de sus abogados José Antonio Delgado, José Antonio Columna y Alberto Abreu, dijo sentirse sorprendido por el hecho de que su nombre saliera en la investigación y aseguró que tiene cómo demostrar que no recibió dinero. “Yo tengo cómo demostrar que no recibí dinero”, aseveró.



En el interrogatorio, que se realizó en el despacho del Procurador, también participaron la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, y un grupo de técnicos de esa institución.



Pasadas las nueve de la noche de ayer, la directora de comunicaciones de la Procuraduría, Tessie Sánchez, aseguró que el interrogatorio se extendería por unas tres o cuatro horas más y que si surgía alguna información adicional sobre el desarrollo de los interrogatorios, se informaría hoy en la mañana.



“Se va a interrogar hasta la hora que se tenga que interrogar y hasta que el señor Procurador General de la República entienda que está agotado el proceso y que no tienen por el momento más nada qué preguntar. Cuando ellos lo determinen culminarán; no hay una hora pautada para finalizar el mismo”, señaló.



Rondón es la segunda persona interrogada por el caso Odebrecht, luego de que el procurador Jean Alain Rodríguez asegurara que durante el cuestionamiento que se hizo el pasado miércoles al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, éste señaló a Rondón como el representante comercial de la empresa en República Dominicana y quien habría recibido el dinero.



FJT: es un escándalo transnacional



El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, consideró que el caso Odebrecht pone a prueba la institucionalidad del país, en el entendido de que se trata de un escándalo con cobertura trasnacional, donde además se tendrá que juzgar el accionar del poder político en su relación y tratos con sectores económicos poderosos.

Demandó de las autoridades dominicanas el profundizar las investigaciones en torno al caso, llevándolas hasta las últimas consecuencias, cuyos resultados reflejen la no existencia de “vacas sagradas” y un verdadero ejemplo y señal de combate a la corrupción administrativa.



Potentini calificó como altamente saludable para la democracia el despertar cívico que se está observando en el país con el anuncio de una marcha en protesta por la no impunidad para el domingo 22 del presente mes, un ejercicio ciudadano que debe ser apoyado por todos los dominicanos, donde desde ya hacemos votos para que la referida actividad mantenga su esencia de pueblo, sobre todo alejada del interés político partidista.



Sobre la comisión designada para investigar la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina, la FJT valoró como una señal positiva del Gobierno la designación de ésta para investigar el proceso de licitación y posterior adjudicación a la empresa Odebrecht de la construcción en Punta Catalina de dos plantas a carbón valoradas en más de dos mil millones de dólares; toda vez que la misma está integrada por ciudadanos independientes y de gran acreditación moral y publica.

Odebrecht debe entregar nombres mañana

Al culminar el interrogatorio que se realizó el pasado miércoles al gerente general de Odebrecht en RD, Marcelo Hofke, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que este sólo ofreció una información parcial y que “como no obtuvimos de forma inmediata la información que requerimos de la empresa, le dimos un plazo máximo de tres días impostergables para que nos entreguen los acuerdos que suscribieron en Brasil y los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos”.

Se habrían pagado US$92 millones en RD

El caso de presunto soborno de la constructora Odebrecht, a funcionarios dominicanos para la obtención de contratos de obras millonarias, se destapó a nivel internacional cuando directivos de la empresa pactaron un arreglo con la justicia estadounidense, luego de admitir que pagaron sobornos en varios países, incluida la República Dominicana. Los pagos, por 92 millones de dólares, se habrían realizado entre los años 2001 y 2014, a funcionarios del gobierno e intermediarios que garantizaron la adjudicación de obras.