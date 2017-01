Supuesto coronel enfrenta a varios agentes de Amet

12/01/2017 12:00 AM - Iván Féliz

Un hombre que se identificó como coronel enfrentó verbalmente a varios agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), impidiendo que se llevaran un vehículo que alegadamente estaba mal estacionado sobre una acera, y alegadamente sin el nuevo marbete. “La guagua no se la van a llevar. Yo soy el coronel Adames, no se la van a llevar”, le decía el presunto coronel con voz autoritaria al jefe de los agentes de Amet, según un video que circula en las redes sociales.



El hombre, cuya institución a la que pertenece no pudo ser identificada, y quien estaba vestido de civil, mientras señalaba hacia un edificio ubicado frente a ellos, expresó “esa es una falta de respeto, él se estaciona ahí y si se la van a llevar tienen que esperar que él llegue”. Al parecer, el vehículo, que estaba ya encima de la grúa, pertenece a alguien que él conoce y que labora en el referido edificio.



El supuesto oficial de alto rango, vestido con unos jeans y un t-shirt negro de rayas blancas, le dijo a un primer teniente del Ejército que lo acompañaba, el cual tenía un fusil M-16 en las manos y se movía de un lugar a otro, que le disparara a la goma del camión de la Amet si intentaban llevarse “la guagua”.