Procuraduría dice avanza investigación del caso Tucano

El procurador General de la República, Jean Rodríguez, afirmó este domingo que avanzan de manera satisfactoria en las investigaciones del caso de los aviones Super Tucano.

El funcionario aseguró que se trabaja dentro del tiempo procesal establecido en el marco de la declaratoria de complejidad obtenida en agosto pasado, y que las diferentes diligencias periciales han ido reflejando nuevas pruebas y responsabilidades.

El caso de los Super Tucano fue declarado complejo a solicitud del Ministerio Público en el mes de agosto, lo que amplía a 8 meses el tiempo procesal para la investigación, y presentación de formal acusación.

Por el mismo les fueron impuestas en agosto medidas de coerción al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, así como al coronel FAD Carlos Ramón Piccini y a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández.

“Por el momento no podemos revelar las pruebas que hemos obtenido en torno al caso de los Super Tucanos, para no violentar el debido proceso y no entorpecer las acciones del Ministerio Público en este caso, que reiteramos avanza de forma satisfactoria", puntualizó el procurador, a través de un comunicado de prensa.

Garantizó "que hemos dado continuidad, se ha profundizado y lo seguiremos haciendo hasta lograr, no solo identificar a todos los que pudieron participar de manera directa e indirecta, sino que estamos trabajando sin descanso para obtener presupuesto probatorio, bajo todas las garantías procesales”.

El procurador manifestó sentirse identificado plenamente con los reclamos de la población, que buscan poner un freno al uso indebido del dinero de los contribuyentes, diciendo “hasta aquí” a la impunidad que por décadas, ha beneficiado a los denominados “ladrones de cuello blanco”, considerando que el pueblo dominicano merece una respuesta contundente ante sus reclamos.

“Ciertamente nos sentimos identificados totalmente con los reclamos de la población en materia de corrupción, y estamos de la mano de todo aquél que asuma esta lucha de forma seria, porque es nuestra propia lucha. Los actos de corrupción descansan en estructuras organizadas que cuidan bien sus pasos para evadir y burlar los sistemas de controles y transparencias establecidos en el país, sin embargo, nosotros estamos obligados a ir identificando el accionar de estas estructuras, cuidando cada aspecto procesal de las investigaciones. Ciertamente la gente quiere ver respuesta de forma más acelerada pero, debemos ser prudentes en cada paso que damos y en cada información que ofrecemos, reiterando nuestro compromiso de llegar hasta el final y ese final será poner tras las rejas, a todos los implicados sin excepción en cada caso. Tras eso vamos”, acota el PGR.

Entre las diferentes diligencias para el fortalecimiento de la investigación, se recuerda que el magistrado Rodríguez envió una comisión de fiscales a Estados Unidos, quienes sostuvieron reuniones de trabajo con agentes del FBI.