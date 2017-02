Cepeda, fuerte candidato para dirigir el Licey

El gerente general de los Tigres del Licey, Junior Noboa, expresó que el coach de pitcheo, Wellington Cepeda, es un candidato fuerte para dirigir al equipo la próxima temporada invernal 2017-18. “Cepeda es candidato a dirigente”, expresó Noboa al programa radial Mañana Deportiva. “Puede ser lo que él quiera en esta liga. Para mí es uno de los coaches con más sabiduría del béisbol que he conocido”, agregó. Noboa expresó que Cepeda fue su primera opción para dirigir al Licey tras la salida de Pat Kelly.



“Era mi candidato número uno. No lo nombré dirigente cuando despedí a Kelly porque tenía un compromiso con Arizona y se ausentaría por tres días”, indicó Noboa acerca de Cepeda, quien ha servido como instructor de pitcheo de los Diamondbacks por más de 10 años. Hace dos años, Cepeda fue entrevistado por ejecutivos de Arizona para el puesto de instructor de picheo en las Grandes Ligas. “Cuando estuvo en los Gigantes del Cibao y René Francisco fue su gerente general, también me confirmó y me dijo que ese triunfo se debe a que su instructor de pitcheo era Cepeda y él sabe la manera como corre en esta liga”, sostuvo Noboa, quien se desempeña como vicepresidente de operaciones para América Latina de Arizona.