Sánchez da adiós desde el alma a fenecido padre

Si alguien puede hablar del tiempo, es Félix Sánchez. Y es al saber la valía del mismo que hubiese querido tener más horas junto a su padre, que falleció ayer de cáncer. “Solo Dios sabe el porqué nuestros rumbos fueron tan diferentes y nunca pudimos coincidir como queríamos. Lo que más me duele es que no pude decirte esto en persona. Solo necesitaba que aguantaras un par de días más, pero ya no sufres por el dolor y puedes descansar”, escribió el laureado atleta dominicano en su cuenta de Instagram sobre su progenitor, Félix Antonio Sánchez.



“Al igual que con mi abuela (Lilian Gómez), me perdí de los últimos momentos de tu vida, pero Dios sabe el porqué y no soy quien para cuestionarlo”, agregó.



Decirle a su nieto



Los logros de Sánchez, un medallista de oro olímpico y monarca mundial en los 400 metros con vallas, fueron medidos en segundos y centésimas. Eso le permite valorar en su justa dimensión a los componentes del tiempo. “ Ninguna cantidad de éxito o de dinero puede darte lo más precioso en la vida, el tiempo. No lo podemos comprar y lo perdemos a diario”, dice Sánchez desde Nairobi, Kenia.



“Decidí regresar a la República Dominicana con la esperanza de que compartieras con tu nieto. Le contaré del tiempo que pasó contigo y nuestros buenos momentos juntos . No fuiste conmigo el padre que quisiste, pero tu ausencia me hizo el hombre que soy hoy. Sé que te hice sentir orgulloso y mi corazón está en paz. Te amo, papá. Por favor, me le das un gran abrazo y un beso a abuela. Descansa en paz”.