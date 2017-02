La 37 por las Tablas: 15 años fomentando las artes escénicas

Con egresados diseminados dentro y fuera de República Dominicana haciendo teatro y en otras disciplinas del arte, este espacio cultural independiente, dedicado al estudio y práctica de las artes escénicas, celebra sus 15 años de fundación. Con altas y bajas, con premios nacionales e internacionales por su trabajo, recuperación del viejo inmueble en que opera, donde se combina el arte y la educación, La 37 por las Tablas ha colaborado con el desarrollo del quehacer teatral en esta ciudad, sirviendo de escenario para la presentación de obras teatrales, tanto de su propio grupo como de otros que han encontrado aquí un canal para presentar sus obras cuando por cuestiones de costos operacionales no pueden llegar a grandes salas.



“Han sido quince años de descubrimiento, de que se puede seguir, de que cuando empiezas algo todo se mueve para ti y tú sigues creyendo en lo que te has fijado, y cómo La 37 no solamente se fue por el área del arte, sino también de servicio, de crecimiento personal, todo ha sido muy satisfactorio”. Así define la trayectoria de esta institución la actriz y arquitecta María Ligia Grullón, quien junto a sus padres y miembros del Teatro Estudio de La 37 creó este espacio en una antigua casona ecléctica con estilo Republicano, con toques Victorianos en madera y ladrillos, marcada con el número 37, en la calle Benito Monción.



El primer trabajo fue recuperar el inmueble que estaba abandonado, lo fueron esculpiendo y ya han ganado concursos y reconocimientos por el hecho de recuperarlo, así como por su valioso trabajo, tales como el Gran Premio Brugal Cree en su Gente en el 2015, y dos reconocimientos de la Organización de Estados Iberoamericanos por iniciativas únicas en el país de realizar trabajo educativo y arte con la dirección técnica del festival del teatro escolar, de acuerdo a lo informado por María Ligia Grullón.



Por sus espacios han pasado más de 500 estudiantes en estos 15 años, y con el Festival de Teatro Escolar que realiza la Oficina Senatorial con la dirección técnica de La 37 por las Tablas, (que este año está en receso) unos seis mil.



“Ahora tenemos 35 estudiantes, más o menos, tanto en teatro como en canto. Además, tenemos un nuevo proyecto, estamos trabajando con no videntes que están tomando clases de teatro y canto y pronto vamos a comenzar a trabajar con chicos con problemas de discapacidad”, precisa Grullón. Asegura que la mayoría de los estudiantes están becados, quizás un 90%, porque son muchachos de escasos recursos, por lo que hacen presentaciones para ayudar en la casa.



La entidad, que en ocasiones ha tenido presupuesto asignado del Ministerio de Cultura o del Ayuntamiento, y que aun no sabe si este año lo tendrá, no se detiene en su trabajo y está en desarrollo de un proyecto de auto sostenibilidad, ya que entiende que los ministerios tienen que estar para mejorar las condiciones, pero no todo debe dejársele al Estado.



“Por ejemplo, nosotros no tenemos ley de teatro, y sí hay ley de cine, y el cine nació ahorita, pero hemos estado trabajando en que haya ley de teatro”, afirma María Ligia.



La 37 por las Tablas ha trabajado en el área teatral todos estos años, pero ahora han incorporado canto lírico para poder realizar ópera, para que el teatro sea más completo, de la mano del profesor ecuatoriano Roberto Guzmán, quien también ofrece talleres sobre comunicación ambiental con reciclaje y obras de teatro medioambientales.



Mucho más que artes escénicas



A lo largo de estos quince años, la entidad se ha involucrado en diferentes proyectos, en conjunto con un voluntariado cultural integrado por distintas entidades relacionadas con medio ambiente, cultura general y crecimiento personal, como yoga, respiración, biodanza, y charlas semanales de la Liga de la Leche para promover la lactancia.



“Las artes escénicas son la gran excusa para educar, para poner los ojos en el medio ambiente y en nosotros mismos; más que un personaje, como personas”, expresa María Ligia Grullón en una entrevista con elCaribe.



Más que actividades, Grullón califica lo que se realiza allí como acciones, ya que cada actividad trae alguna acción, conexión cultural o transmisión de continuidad.



Aniversario



La celebración de sus quince años inició con un concierto a cargo de los integrantes de Lunes de Jazz, colectivo musical que tuvo su origen en esta casa; continuando con la apertura de una exposición de máscaras del Teatro Guloya, -su principal inspiración-, para celebrar sus 25 años de fundado.



“La celebración, que se extenderá hasta el mes de abril, incluye un proyecto que vamos a iniciar llamado Café ópera, que combina teatro y canciones de ópera, los miércoles, con Fellé Vega; y dentro de la programación tenemos la obra Platero y Yo, para niños, un público muy olvidado, los días 4 y 5 a las 6:30”, informó Grullón.



También, Freddy Ginebra y Casa de Teatro se unen a esta celebración, llevándoles la pieza de teatro A veces Grito, un monólogo escrito por Ginebra una persona que los inspira muchísimo, entre otras actividades.