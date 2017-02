La Línea 2B del Metro funcionará a fin de año

Aunque el préstamo para terminar la construcción de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo ya fue aprobado en el Congreso, todavía no hay una fecha exacta para su puesta en funcionamiento. “Yo no entiendo qué es lo que pasa, uno pensaba que cuando el presidente se montó en el Metro (5 de mayo 2016), ya iba a estar disponible para uno”, cuestionó Rafael Pascual, residente de Los Minas, Santo Domingo Este.



Yoselín Medina es de los tantos munícipes que esperan entre en operación esta línea. Todos los días esta mujer debe transportarse hasta la 27 de Febrero, donde está su área de trabajo, por lo que utilizar esta línea le traería beneficios.



elCaribe observó que en tres de las cuatro estaciones de la línea que comunica al Distrito Nacional con la Zona Oriental se trabaja en la ventilación y en la parte electromecánica.

Vía telefónica, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, comunicó a este medio que solo esperan que el Banco Santander desembolse el dinero solicitado a los consorcios para mandar a hacer los vagones que necesita esta línea y todo lo concerniente a la parte tecnológica, como el sistema de peajes, rieles y catenarias. Indicó que la fábrica Alstom, que suministra trenes, con asiento en Barcelona, tiene en su agenda los metros de Panamá, Ecuador, Perú y de otros países de América Latina, y que procurará que la empresa priorice a la República Dominicana.



“Nosotros esperamos la entrada en vigencia del préstamo para la parte de fabricación de trenes para entonces poder programar la fecha de terminación del proyecto”, dijo. No obstante, proyecta que la línea podría estar funcionando a final de año o principio del 2017.



El precio original de esta obra se estimó en 385 millones de dólares, pero la Opret contabiliza que esta cantidad subirá de un 3 a 4 %.



Precisó que aunque no se observe mucho movimiento en la Línea IIB, se está trabajando intensamente en este proyecto soterrado. Agregó que todo el sistema de ventilación está casi concluido y actualmente se avanza en el proceso de terminación en el interior de las estaciones, que incluye el revestimiento, las escaleras y los ascensores.



Con la puesta en operación de estas cuatro nuevas paradas, como se les dice popularmente, el casco metropolitano contará con 34 estaciones del Metro.



Con respecto a la inversión en este sistema de transporte masivo, el director de la Opret dijo que el costo total de las tres estaciones, es de 1,986 millones de dólares. “Estamos promediando 60 millones de dólares en kilómetro que representa menos de la mitad del costo promedio de otros metros del área”, explicó.



Aseguró que la reducción en el gasto de este proyecto se debe a la participación de la mano de obra local en lo que concierne a la obra civil. “La clase ingeniera dominicana se colocó la toga y el birrete en esas obras”, destacó.



A ingenieros dominicanos se les atribuye la construcción del puente atirantado sobre el río Ozama que comprende la Línea IIB. “Esto ha generado que el metro de nuestro país sea el más barato del mundo y hecho en menor tiempo que cualquier otro”, añadió. Resaltó que en la construcción de la línea IIB se empleó más de 5 mil dominicanos

Por otra parte, el ingeniero Peña advirtió de la necesidad de adquirir un parque de trenes adicional para las líneas I y II, debido a que ya sobrepasaron su capacidad de pasajeros. “Si las líneas II y I no reciben una inyección adicional de trenes, cuando la 2B se abra, realmente nosotros no presagiamos un buen augurio, porque son tantos los pasajeros que se van a sumar que realmente eso puede explosionar a las líneas I y II”, sostuvo. Aseguró que la adquisición de por lo menos 25 trenes garantizará el perfecto funcionamiento del metro. “Entendemos que son muchas demandas que tiene el Gobierno y siempre nuestro problema es que los recursos no dan. Nosotros estamos maniobrando con el metro, para que se lesione lo menos posible su calidad y la seguridad del usuario hasta tanto el presidente dé la orden para que se liciten nuevos trenes”, dijo. Peña está consciente del deterioro que presentan las líneas I y II. “La parte de mantenimiento no hemos podido ejecutarla a plenitud, como demanda este transporte, por la mismas razones económicas: crece la demanda, crece el servicio”, dijo el director de la Opret.

Peña: se le pagará a todo el que se le debe

Como consecuencia de los trabajos en esta línea, varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas, comprometiéndose la Opret con el pago de los daños causados. Ayer, un grupo de estos comerciantes dijeron a elCaribe que dicha institución no ha cumplido con el último pagaré. Minaya del Paula, propietaria de la discoteca Azúcar, ubicada en la San Vicente de Paúl esquina Trina de Moya, dijo que la Opret le debe 500 mil pesos por daños al inmueble y por el tiempo que se mantuvo cerrado el negocio. Al respecto, Diandino Peña informó que primero se terminará la obra y posteriormente se les pagará a todo aquel que se le debe.

Diandino Peña

Kenia Abreu

Que pongan de una buena vez a funcionar esta línea. Yo no sé qué es lo que están esperando con estas estaciones cerradas”.