Policías, salarios y delincuencia

Después de muchos reclamos, al fin les van a aumentar los salarios a los pobres miembros de la Policía Nacional. ¡Qué agradable noticia! El Ministerio de Hacienda dispuso que el aumento de los salarios a militares y policías sea efectivo a partir de febrero. Y que sea de manera retroactiva.



Cuando leí la noticia de inmediato celebré. Además, ese anuncio me agradó porque tengo dos hermanas que son oficiales de la Policía (Ana María y Silvia Nina).



No crean que este artículo lo escribo porque mi familia es beneficiaria. Trato el tema porque esos segmentos, (de la compleja sociedad dominicana) militar y policial, desde hace décadas necesitaban ser favorecidos con esos aumentos. ¡Aunque es seguro que no serán los incrementos que urgen tener!



¿El aumento de los salarios a policías y militares será lo que permitirá frenar -o al menos disminuir considerablemente- el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, los asaltos a mano armada, el sicariato e incluso asesinatos teniendo como víctimas a los propios agentes policiales y miembros de los cuerpos castrenses?



En una reciente declaración, el director de la Policía Nacional, general Nelson Peguero Paredes, reveló que está optimista respecto a los positivos resultados que puedan llegar -pronto- en beneficio de la ciudadanía que necesita de paz, tranquilidad y sosiego.



Peguero Paredes precisó: “La Policía Nacional está optimista por la unidad y fortaleza de nuestra institución, a cuyo seno llegó la ola de cambios con la promulgación presidencial de la ley de reforma, elevando su confianza en una derrota definitiva de la delincuencia que a su vez allanará el camino hacia un ambiente de tranquilidad en el país”.



Juzga como “excelentes” los resultados del trabajo desplegado por la PN y las ramas militares en la ejecución del nuevo diseño de lucha contra la criminalidad y la delincuencia en todo el territorio nacional.



Las palabras del director policial son alentadoras, pero hay que ver si en la práctica, como lo anhela toda la comunidad dominicana, esos propósitos se materializarán.

Al momento de escribir este trabajo no se tenía, en concreto, a cuánto llegará el aumento de los salarios de policías y militares.



Los agentes policiales y militares, que ganan sueldos de miseria, -mucho menos, por ejemplo, de lo que devenga un policía del vecino Haití, que ronda los 500 dólares mensuales- aspiran a que el anunciado incremento a sus míseros salarios sea decente.