Carlos Martínez: “Claro que voy para el Clásico”

Carlos Martínez tiene todas las intenciones de lanzar por la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo venidero. Su nuevo contrato con los Cardenales no será óbice para que represente a su país, que desde el mes entrante sale a defender la corona obtenida en 2013.



“Claro que voy para el Clásico”, dijo Martínez a elCaribe desde la ciudad de Miami, Florida. “Quiero estar ahí para mi país. Eso es lo más grande que le puede pasar a uno.

No me importa el juego que me pongan a lanzar, el segundo, tercero, cuarto, no importa. Lo que quiero es tener ese uniforme puesto de República Dominicana”, añadió.

El derecho dominicano acordó el jueves una extensión de contrato de 51 millones de dólares y cinco años con San Luis. El pacto incluye dos opciones del conjunto que extenderían su permanencia en la escuadra hasta 2023.



Las opciones, según reportes de medios internacionales, están valoradas en 17 millones de dólares para el 2022 y 18 millones en 2023, con un pago de 500,000 dólares por la rescisión del contrato. Esto indica que el monto total del acuerdo se incrementaría a 85,5 millones de dólares.



“Ese contrato no me impedirá nada. San Luis me dio permiso desde hace tiempo. Lo que debo hacer es prepararme fuerte tanto para el Clásico como para la temporada”, dijo el nativo de Puerto Plata.



“Me he mantenido entrenando y ahora aumentaré el ritmo de trabajo. Quería lanzar con las Águilas Cibaeñas, pero estaba el proceso de la negociación de por medio y eso complicó las cosas. Pero ahora toca prepararme fuerte para lo que viene”, expuso.



Una fuente le reveló a elCaribe que la rotación dominicana para el Clásico Mundial estará conformada por Martínez, su compañero y novato de los Cardenales Álex Reyes junto a los veteranos Johnny Cueto, Edinson Vólquez, Ervin Santana.



Puede que se realice uno que otro cambio en el roster preliminar, pero todo indica que estos nombres están sembrados en el staff de iniciadores de la escuadra criolla. Carlos está en las Mayores desde 2013, cuando debutó con San Luis y lanzó en la Serie Mundial. En la pasada contienda tuvo registro de 16-9 con un promedio de carreras limpias de 3.04.

Récord para un picher por primera vez en arbitraje

El contrato de Martínez rompe el récord para un picher que está por primera vez en arbitraje. La marca anterior era de Corey Kluber, que pactó por cinco años y 38,5 millones en 2015 con los Indios. Martínez dijo que el contrato es “algo con lo que siempre he soñado para mí, para mi familia, desde que era un niñito en la República Dominicana”. “Pensando en mi futuro, en mi edad, realmente pensé que esta era una oportunidad que no podía desperdiciar”.