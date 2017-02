Texto y audio sobre las declaraciones de Pavel Núñez

El cantante criollo Pavel Núñez negó este lunes haya mandado a “buscar oficios”, a su pareja con la cual está enfrentando un proceso de divorcio, como publicó este medio. Sin embargo, publicamos a continuación la entrevista en la que el artista hace esas declaraciones, tanto en audio como en texto:

Periodista 1: Estamos hablando de que febrero es el mes romántico, dedicado al amor, ¿con quién va a pasar Pavel Núñez el 14 de febrero?

Pavel Núñez: Cantando con todos ustedes, con todo el que asista lo voy a pasar yo ahí.

Periodista 1: ¿Y tu pareja?

Pavel Núñez: Mi pareja, nada… que busque oficio.

Periodista 1: ¿Cómo que busque oficio?

Pavel Núñez: Yo tengo que cantar esa noche.

Periodista 1: Pero para ir acompañándote a un evento tan especial…

Pavel Núñez: Bueno, si consigo una pareja de aquí a allá, la llevo.

Periodista 2: ¿Y a la que mandaste a buscar oficios?

Pavel Núñez: Que busque oficio.

Periodista 2: ¿Qué siga buscando oficio?

Pavel Núñez: Exactamente.

Periodista 1: ¿Estás soltero?

Pavel Núñez: Felizmente, sí, sí, yo creo que sí

Periodista 2: El cree que sí…

Pavel Núñez: Sí, sí, creo que sí porque no sé, uno nunca sabe.

Periodista 1: Pero cuando decimos solteros, ¿Ya el proceso de divorcio salió?

Pavel Núñez: Está por salir, ya en la semana que viene, ya si Dios quiere. Entonces, entiendo que sí, estamos… tu sabes que no soy persona de debatir mi vida personal en los medios, pero sí, yo entiendo que las cosas, como todo, entiendo que los sentimientos tienen fecha de caducidad y a mí me llegó, o nos llegó y es así. Yo creo que aprendimos mucho, es una persona que quiero mucho, es una persona que me quiere mucho a mí, simplemente ya pasó.

Periodista 1: ¿Qué tiempo duró su relación?

Pavel Núñez: Cuatro años de noviazgo y seis años de matrimonio.

Periodista 2: ¿Terminaron en buena lid?

Pavel Núñez: Sí, sí, sí, definitivamente, tenemos una hija maravillosa y yo creo que eso está bien así.

Pese a estas declaraciones, en su cuenta de Intagram, Pavel Núñez dijo que todo el que lo conoce sabe que no procede de esa forma y que en ningún momento se dirigiría así a la madre su mi hija.

Agradezco la cobertura que le dieran a mi CONCIERTO, los medios Más VIP y EL CARIBE, más cuando se me pregunto sobre mi estatus sentimental ahora de manera jocosa dije que estoy en un proceso más no le dieron el uso adecuado a mis palabras, todo el que me conoce sabe que no procedo de esta forma y que en ningún momento me dirigiría así a la madre de mi hija, SE ME PREGUNTO QUÉ QUE HARÍA CON MI PAREJA EL 14 DE FEBRERO. A LO CUAL CONTESTE QUE DE TENER PAREJA ESE DÍA TENDRÍA QUE BUSCAR OFICIO POR QUÉ YO ESTARÍA CANTANDO EN EL JARAGUA.... No refiriéndome a alguien en específico, y luego de esto al preguntarme sobre mi vida privada solo dije QUE NUNCA HE VENTILADO EN LOS MEDIOS MI VIDA, lo cual ponen en el texto del reportaje en minúscula, MÁS LO QUE HACE DAÑO LO PONEN EN MAYÚSCULA, ENTENDÍA YO QUE LE DARÍAN PREPONDERANCIA AL CONCIERTO... NO A ESTO... YO NUNCA HE SIDO DE VENTILAR MIS INTERIORIDADES, GRACIAS POR EL APOYO, MÁS MIS PALABRAS NO FUERON USADAS CON LA INTENCIÓN QUE FUERON DICHAS!!