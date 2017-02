Lucía Medina niega que retirara demanda contra el periodista Salvador Holguín

“Yo no retiro nada. A mí se me injurió y se me difamó de manera irresponsable y abusiva", dijo la presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina negó que haya retirado la demanda interpuesta contra el comunicador Salvador Holguín, por difamación e injuria, como dijera este último en su programa "Hilando Fino", difundido ayer y que reprodujeran otros medios de comunicación.

Medina Sánchez expresó que el sometimiento al comunicador es una decisión de dignidad que no pretende variar hasta lograr una sentencia definitiva.

“Yo no retiro nada. A mí se me injurió y se me difamó de manera irresponsable y abusiva. Y aunque no quería ventilar este tema desde esta posición el comunicador me ha obligado”, expuso.

Los tribunales tendrán que decidir sobre los pronunciamientos irresponsables de ese comunicador que entiendo abusó de la libertad de prensa y la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, 61-32.

La Octava Sala Penal del Distrito Nacional está apoderada del sometimiento por difamación contra el comunicador, por los pronunciamientos alegadamente infamantes contra la dama, hechos público en su programa Hilando Fino.

Medina informó que la próxima audiencia fue aplazada para el 15 de febrero, luego de que el imputado no acudiera a la primera cita de conciliación.