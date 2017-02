Sánchez no va al Clásico; se enfocará en NYY

El dominicano Gary Sánchez dijo ayer que no asistirá al Clásico Mundial de Béisbol para poder enfocarse en su rol de receptor regular de los Yanquis de Nueva York. Sánchez dijo que nadie en la organización de los Yanquis le pidió que no jugase en el torneo.

“Realmente fue una decisión muy difícil, pero decidí no jugar en el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Sánchez. “Sólo he estado dos meses en las Grandes Ligas, y sé que me fue bien, pero pienso que todavía hay una cantidad de cosas que debo hacer desde el punto de vista de la preparación para poder ser receptor durante una temporada completa por primera vez”.



Sánchez recibió un homenaje durante la cena de los premios Thurman Munson en el hotel Grand Hyatt. Dijo que se marchará hoy a Florida.



La temporada pasada, Sánchez fue toda una sensación con los Yanquis de Nueva York.