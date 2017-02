Una bestia de Haina que azota la NCAA

08/02/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Ángel Luis Delgado, un espigado moreno que proviene de Haina, San Cristóbal, es el líder en rebotes del importante baloncesto universitario de la NCAA. No existe mejor carta de presentación para el jugador que cursa su tercer año dentro de los Piratas de Setton Hall que este liderato en capturas, un hito muy extraño cuando se habla de jugadores dominicanos en ese circuito universitario. Sus 13.1 rebotes por encuentro lo sitúan como el mejor rebotero en toda la nación norteamericana, además de promediar 15.0 puntos, la tercera mayor cantidad en el equipo. Khade Carrington es el líder del conjunto con 16.6 tantos por noche.



Delgado, de 6’9 de estatura, tiene 22 años de edad y hoy por hoy es el jugador de más impacto dentro de la nómina de la escuadra que juega en la famosa conferencia del Big East.



Su juego ha ido en franco crecimiento, a la par con su tiempo en el baloncesto en la NCAA, y su instinto para tomar rebotes está más que valorado por parciales y rivales cuando cursa su tercer año en ese circuito. Se desconoce en estos momentos si el miembro de la selección nacional permanecerá en la NCAA por un cuarto y último año o si se declarará elegible para el draft de la NBA.



Actualmente, las más reconocidas publicaciones especializadas en proyectar talento de la NCAA a la NBA no ubica a este delantero de poder criollo en sus cuadros de cara el draft de novatos de este año. Lo cierto es que todos los días Ángel Luis arrebata un comentario positivo de algún entendido en la materia. Por ejemplo, durante el triunfo 86-73 sobre Saint John’s el pasado día 22 de enero, el dominicano realizó un 20-20 de 21 puntos y 20 capturas.



El dirigente los Red Storm, que es nada más y nada menos que el Salón de la Fama, Chris Mullin, dijo lo siguiente: “Me pareció a Moses Malone”. Este fallecido exjugador fue un tres veces Jugador Más Valioso en la NBA y miembro del Salón de la Fama del baloncesto. “Él encuentra el espacio y lo guarda. Tiene buenas manos y se toma su tiempo. Cada vez que usted obtiene 20 puntos y 20 rebotes, está haciendo muchas cosas buenas. Es muy sólido”, agregó Mullin.



Ese 20-20 de Delgado fue el primero en el Big East desde 2010 cuando Jamine Peterson registró 29 tantos y 20 rebotes para Providence durante un duelo frente a Rutgers. En Setton Hall hace rato que no se veía. En el 2000 fue la última vez que algún pirata agotó un encuentro similar. Se trató de Eddie Griffin. Delgado viene de un partido en el que hizo 26 puntos y alcanzó 17 rebotes en el triunfo de Setton Hall sobre los Hoyas de Georgetown. Ese fue el doble doble número 40 de su carrera y el 17 de esta temporada. Esta última cifra coloca al dominicano como el tercer mayor productor de dobles dobles. El delantero Caleb Swanigan, del equipo de la Universidad de Purdue, es el líder de la NCAA, seguido por Bryce Washington, de Louisiana, con 18. Su máxima cantidad de balones atrapados en un choque son 22, que igual es la máxima cifra en puntos.

Esos 22 rebotes llegaron el pasado miércoles 25 de enero en la derrota de los Piratas frente a Buttler, ranqueada número 11 en la nación.