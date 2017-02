Conep y CARD respaldan al MP; Finjus lo cuestiona

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) elogiaron la actuación del Ministerio Público en el caso Odebrecht, mientras que Finjus mostró preocupación por el acuerdo. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, declaró que hay que apoyar a las autoridades en las investigaciones del escándalo de corrupción de Odebrecht, que ha salpicado a algunos funcionarios dominicanos quienes habrían recibido 92 millones de dólares en sobornos.



“Hay que llegar hasta el fin de las cosas y creo que se está haciendo un esfuerzo y se está trabajando y todos tenemos que apoyar el esfuerzo que se está haciendo y que caiga quien caiga haya consecuencias para el que no haya actuado en buena lid”, dijo.



También, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, pidió apoyo al Ministerio Público para que avance en las investigaciones y cuestionó la pretensión de algunos sectores de querer conformar una comisión independiente, con respaldo internacional.



Resaltó que la figura de un fiscal independiente, tal y como lo han solicitado los organizadores de la Marcha Contra la Impunidad, no está prevista en el Código Penal y que para investigar existe el Ministerio Público, por lo que respaldó sus acciones en este caso.



Oportunidad para la transparencia



Pero esta posición no es compartida por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien mostró preocupación frente al contenido del acuerdo suscrito con Odebrecht.



A través de una nota de prensa, el jurista explicó que la sociedad dominicana, casi de forma unánime, está expresando en voz alta que el caso Odebrecht es la oportunidad más grande que el sistema político ha tenido en toda su historia para atreverse a dar pasos que conduzcan al predominio de la justicia y la transparencia en la vida nacional.



“Hemos visto con altísima preocupación el anuncio por parte del Procurador General de la República de que ha alcanzado un acuerdo con Odebrecht, mediante el cual la empresa pagará US$184 millones, o sea, el duplo de los sobornos que otorgaron en el país”, dijo.

Castaños señaló que si este acuerdo blinda a Odebrecht para acciones posteriores que puedan ejercer otras instituciones, “habremos perdido una valiosa oportunidad en la lucha contra la corrupción y mandaremos un mensaje equivocado a los inversionistas y agentes públicos que la sociedad no parece dispuesta a tolerar”, dijo.

Procurador reitera no encubrirá a nadie

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que cuando el acuerdo con Odebrecht sea validado se hará público y reiteró que “como servidor público asumo el compromiso de garantizar que en el caso Odebrecht, ni en ningún otro bajo mi responsabilidad, habrá impunidad. Yo no vine a la PGR para encubrir delitos de nadie. Quien se confirme que ha sido beneficiado con sobornos va a recibir todo el peso de la ley”, resaltó.