Licencia materna de 14 semanas es obligatoria

09/02/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El ministro de Trabajo advirtió ayer que los empresarios están obligados a acoger la resolución de la OIT que amplía la licencia materna a 14 semanas. “Nosotros somos signatarios de la OIT(Organización Internacional del Trabajo); el acuerdo establece que no serán 12 semanas pre y post-natal, sino 14 semanas, que son tres meses y medio. Si nosotros somos signatarios de todas las resoluciones emanadas de la OIT, tenemos que acogernos a ella”, sostuvo José Ramón Fadul (Monchy).



En ese sentido, Fadul dijo que ese no es un problema de “si se quiere o no”, ya que el país es una nación con Estado de derecho y se debe obedecer todas las reglas y normas que están establecidas.



“Aquí hay un Estado de derecho, aquí hay instituciones y nosotros tenemos que obedecer a las reglas y a las normas. Nosotros somos signatarios de la OIT. Entonces, esos convenios son competencia de todos los países signatarios y por eso creo que eso es lo que corresponde”, señaló el funcionario.



Hoy entra en vigencia el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anunciado en el año 2016, que dispone un aumento de dos semanas de licencia pre y postmaternidad.



Convenio de la OIT



La exministra de Trabajo, Maritza Hernández, fue quien dio a conocer la información de que en esta fecha, esa resolución entraría en vigencia en el país, al participar en una entrevista en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe en marzo del año pasado.



En esa ocasión, explicó que no era necesario esperar que un nuevo Código Laboral entrara en vigencia e incluyera ese mandato, para que la República Dominicana lo cumpliera, aún así aclaró que se le daba un compás de espera de al menos un año, una vez algún país firmara ese tipo de documento.



En marzo de 2014, la Cámara de Diputados aprobó en una única lectura el convenio número 183, sobre Protección de la Maternidad.



El convenio, adoptado en la ciudad de Ginebra por la Conferencia General y el Consejo de Administración de la OTI el 30 de marzo del año 2000, establece que “toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante la presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas”.

Presidente del Conep asegura cumplirá orden

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, aseguró ayer que el sector empresarial se acogerá a lo que diga la ley sobre la extensión en dos semanas de la licencia de maternidad. “Nosotros vamos a cumplir lo que diga la ley y lo que el Ministerio de Trabajo determine”, expresó Brache. “Yo creo que es justo porque cuando una madre da a luz necesita tiempo para recuperarse y me parece justo”, dijo.