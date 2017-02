Andrés Navarro convoca a la ADP a diálogo el lunes

A la víspera de la protesta y paralización de la docencia en las escuelas públicas convocada para hoy, el ministro de Educación, Andrés Navarro, convocó ayer tarde a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a una reunión para el próximo lunes a las 2:00 p.m. para discutir las demandas del sindicato. El funcionario señaló que el objetivo del encuentro es analizar la situación real del ministerio, y juntos buscar soluciones reales a los problemas que afectan el sector educativo de forma progresiva y sostenida.



Navarro dijo que a través de la conformación de la mesa de bienestar magisterial se abordarán una serie de mecanismos que pueden permitir la mejora de los salarios de los maestros, mediante los incentivos que contempla la evaluación por desempeño que se prevé realizar este año.



“Lo importante es que quede bastante claro que para el Ministerio de Educación el bienestar de los maestros es una condición importantísima para la mejora de la calidad de la educación y por eso las medidas vamos a verlas, pero con un realismo que no nos lleve a la demagogia, porque quiero ser como ministro lo más transparente, no solamente frente a la sociedad, sino también a la ADP en torno a las capacidades que hay de responder a diferentes necesidades”, manifestó el ministro de Educación en rueda de prensa.



Andrés Navarro dijo que siente un gran respeto por la ADP y aspira a que se antepongan los intereses del colectivo, representado en los niños y jóvenes estudiantes, por encima de cualquier interés sectorial o particular.



El ministro señaló que independientemente a la concentración prevista para hoy en la explanada de esa institución, esto no será ningún obstáculo para el diálogo convocado para el próximo lunes.



Dice ha priorizado el diálogo



Recordó que desde que asumió la dirección del Minerd en agosto del año pasado, ha desarrollado una agenda basada en el diálogo y el trabajo conjunto con la ADP y sus distintas seccionales, en el entendido de que el magisterio es una pieza clave del sector educativo.



Dijo que como resultado de los encuentros celebrados en las distintas regionales de educación, el equipo técnico del Minerd preparó un diagnóstico detallado con el cual se han ido tomando decisiones en base a una agenda de prioridades.



“Al analizar el contenido del documento entregado por ustedes el 1ro. de febrero pudimos constatar que gran parte de las problemáticas descritas están siendo trabajadas por las distintas direcciones del Minerd en el Plan de Trabajo ya citado, fruto de la respuesta a las propuestas sistematizadas de los ocho encuentros realizados”, dijo.



En ese sentido, manifestó que no ignora ninguna de las problemáticas que afectan las escuelas y el magisterio, pero recordó que éstas no se resuelven por arte de magia, ni de un día para otro.



Asimismo, Navarro dijo que está dispuesto a hacer la reforma institucional necesaria para que el Minerd sea eficiente y transparente en el manejo de los recursos, pero pidió colaboración y un clima de convivencia entre todos los sujetos que conforman el sistema.



“Necesitamos el concurso no solamente del magisterio, y una labor productiva y constructiva sino también del resto de la sociedad que ha manifestado su compromiso y su preocupación con la mejora de la calidad”, manifestó el ministro de Educación.

Gremio reitera protesta frente al Ministerio hoy

Alrededor de cinco mil maestros del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata están convocados a manifestarse vestidos de azul frente al Ministerio de Educación para reclamar un aumento salarial de un 25 por ciento. Ese es el llamado del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que consideró rotas las negociaciones con el ministro de Educación, Andrés Navarro, quien ha reiterado en varias oportunidades que no habrá un incremento de salarios para el magisterio.

Concentración había sido prevista para el 17

“En un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas que inciden en el seno de la ADP, el CEN y las estructuras de base, hemos acordado unificar todas las manifestaciones que estaban planteadas en una gran concentración que agrupa la convocatoria del día 8 y la del día 17 en una manifestación unitaria para el viernes 10 de febrero, frente al Minerd, a las 10:00 de la mañana, partiendo desde la calle César Nicolás Penson con Máximo Gómez”, reza el comunicado enviado por el sindicato de maestros a los medios de comunicación.