Comisión destaca la magnitud de Catalina

10/02/2017 12:00 AM - Martín Polanco

La comisión que designó el presidente Danilo Medina para que investigue el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se mostró complacida con las explicaciones ofrecidas ayer por los expertos sobre la obra y resaltó la magnitud del proyecto. Esto, luego de un recorrido realizado por el lugar, en el que recibieron explicaciones de todo tipo sobre las dos plantas a carbón que se construyen y que están avanzadas (vistas como un todo) en un 72.7%. Cinco de los seis miembros del equipo participante en el periplo de ayer por el complejo lo valoraron como provechoso, pero dejaron claro que eso es solo una parte del proceso que implica la investigación que realizan.



El grupo estuvo compuesto por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; el economista Jaime Aristy Escuder, el exadministrador de la CDEEE, César Sánchez, así como Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, y el reverendo Jorge Alberto Reinoso. Este último, a diferencia de los demás, prefirió no opinar. “Yo prefiero esperar a que concluyamos todo el proceso, que tengamos analizado todo lo que esto concierne”, le dijo a elCaribe , al final de una rueda de prensa ofrecida en la tarde en uno de los salones ubicados en el entorno de Punta Catalina. Estuvieron ausentes (por causas justificadas, según dijo Núñez Collado) el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), Gabriel del Río, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; y Celso Marranzini, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y empresario.



La comisión fue nombrada con el decreto 6-17 y tiene “plena potestad” para investigar a todos los funcionarios que desee investigar, así como a los representantes de las firmas profesionales que asistieron a la CDEEE en el proceso de licitación y adjudicación, según estableció el Gobierno cuando anunció su conformación.



“Nosotros como comisión queríamos venir aquí (a Punta Catalina) para tener una idea”, y luego de estar aquí con más razón hemos podido apreciar que desde Santo Domingo no se puede tener una idea exacta ni aproximada de lo que está ocurriendo aquí. Esto es un megaproyecto, en el que se puede apreciar la organización, la profesionalidad… impresiona todo el conjunto de obras, desde el puerto hasta las facilidades para el carbón y los edificios principales”, le dijo monseñor Núñez Collado a los periodistas, antes de pasar el micrófono a los demás integrantes de la comisión para que ofrecieran sus impresiones.



“Yo, particularmente, estoy muy complacido con lo visto y con las explicaciones que hemos tenido por parte del consorcio y por parte de la propia CDEEE”, apuntó Núñez Collado.



Mientras, el presidente del Conep, dijo que “no es lo mismo ver un proyecto en papeles que venir a verlo aquí, en referencia a la importancia de ver la obra en físico. Esta es una obra de gran envergadura y se está construyendo a un ritmo que vemos como adecuado. “Estamos, probablemente frente a la obra de envergadura más importante que se ha hecho en el país y por eso debemos poner atención a ella y debemos terminar los trabajos de la comisión para poder verificar el proceso. Pero nos vamos con una impresión positiva de lo que ha ocurrido aquí hoy”, sostuvo Brache. El empresario informó que la comisión buscará peritos internacionales que puedan asistirle en el proceso investigativo.



El economista Escuder, cuando agotó un turno, dijo que Punta Catalina ayudará a reducir significativamente el precio de la energía eléctrica y de paso ayudará a disminuir el déficit que existe, de 1.4% del Producto Interno Bruto todos los años proveniente del sector eléctrico. “Es una obra que hay que concluir y hacerlo lo antes posible. Nos encargaron verificar sobre el proceso de licitación y adjudicación y lo estamos haciendo de una forma minuciosa, intensa y detallada para brindarle al país la seguridad de que se cumplió con todas las normativas locales y las internacionales”, sostuvo



De su lado, Persio Maldonado expresó: “Esta visita aquí es parte de la investigación que hacemos, para poder verificar papeles y realidades que conlleva esta obra en el plano físico, en el levantamiento físico. Por tanto, para nosotros fue una visita muy enriquecedora desde el punto de vista de la información”.



Y agregó: “Nos vamos de aquí con mucho más información. Con información más valiosa que nos va a servir a nosotros para aproximarnos a la verdad, que es lo que andamos buscando aquí y yo creo que es lo que el país espera”. Maldonado aseguró que se trata de un tema sensible por todo lo que ha ocurrido.



César Sánchez planteó que desde antes de ser incluido en la comisión que investiga el proceso de licitación tenía la preocupación que tiene una parte del pueblo… que se haga la obra como tiene que hacerse. Se refiere a que se construyan las dos plantas a carbón con calidad, precios justos y con garantías. Sánchez aprovechó para decir que le preocupa la extensión del plazo de ejecución de la obra. “Pero hoy se han dado ciertos niveles de seguridad de que la CDEEE y el consorcio se van a colocar en la posición del análisis, de forma tal que los niveles de reclamación y extensión tendrán que ser los correctos”, dijo.



En el proceso de peritaje en que entrará de ahora en adelante la comisión nombrada por decreto (informó Pedro Brache) se evaluará una terna de peritos para determinar si las plantas valen el dinero que se ha dicho y otras cuestiones.



Concluido el peritaje la comisión pasará al proceso de análisis.



Punta Catalina es un proyecto de dos plantas de carbón con capacidad para generar 720 megavatios.