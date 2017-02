Miembro de la Cámara de Cuentas admite es del PLD

La polémica en la conformación de los miembros de la Cámara de Cuentas no cesa y ayer tras la juramentación de Margarita Melenciano Corporán, última para que el pleno quedara constituido, admitió que es miembro activo del partido de Gobierno. Escoger los integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas no le salió tan fácil al Senado de la República: primero el Poder Ejecutivo debió convocar a una legislatura extraordinaria para su escogencia, luego un miembro renunció por considerarlo una “degradación” y en medio de la selección el pasado martes, la discusión se centró en que la Cámara Alta optó por dos miembros de la misma terna.



Y es que cuando se entendía que las aguas aclararían, Melenciano Corporán admitió que pertenece oficialmente al Partido de la Liberación Dominicana. Al ser cuestionada por la prensa respondió: “Sí ¿y cuál es el problema? Como todo el mundo en este país. Es que en este país no hay apolíticos, todos somos políticos, usted tiene una preferencia, el otro tiene otra preferencia, pero por eso a mí no se me puede cuestionar”, expresó.

Asimismo, admitió que participó del movimiento “Ciudadanos con Danilo” que apoyaba la reelección presidencial.



Sin embargo, aseguró que su militancia partidaria no afectará su desenvolvimiento al frente de máximo órgano fiscalizador del Estado. “Esa es una situación pero cuando usted está frente a un trabajo técnico lo que funciona es lo técnico, no lo político partidario”, agregó.



Posesión



Melenciano Corporán tomó posesión de su cargo ayer en un acto encabezado por el presidente de la entidad fiscalizadora, Hugo Álvarez Pérez.



En la ceremonia estuvieron presentes los demás miembros del pleno: Pedro Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada y Félix Álvarez Rivera.



Álvarez Pérez le dio la bienvenida a Melenciano Corporán y fue introducida ante los demás funcionarios de la Cámara de Cuentas, de quienes valoró la calidad profesional de cada uno de ellos.



“Son personas extremadamente calificadas y muy preparadas, la mayoría de ellos con maestrías en diferentes áreas”, expresó.



En tanto que Melenciano Corporán dijo que su elección como miembro del pleno no fue por su condición de mujer, sino por trayectoria en la administración pública.

“Mi posición es venir para ayudar y aportar como siempre lo he hecho en la administración pública, espero que mi experiencia sea de gran apoyo para esta institución”, indicó.

“He trabajado en todos los gobiernos”

“Tengo 54 años en la administración pública, he trabajado con todos los gobiernos. Trabajé en la Junta Central Electoral en un momento difícil”, expresó. Se trató de su posición como auditor general en 2001-2003. En Senasa como contralor en 2004-2012. En la Dirección de Ética en 2012-2014 como encargada de administración financiera y en el Ministerio de Salud desde noviembre del 2014 como directora de Revisión y Fiscalización.