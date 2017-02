Rector dice estar preocupado por la docencia

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, dijo ayer que está de acuerdo con la comisión negociadora formada por el gremio de profesores. De igual forma, explicó que como rector está preocupado con la situación, porque entiende que mantener la universidad abierta es su responsabilidad. Dijo que ha suplicado a los directivos del gremio de maestros levantar el paro con el compromiso de seguir buscando los recursos, que aseguró que con el diálogo los pueden conseguir.



“Los gobiernos siempre le dan el respaldo a la UASD, entonces vamos a abrir, vamos a abrir la docencia que de hecho, ustedes ven la cantidad de profesores y los estudiantes. Nunca había visto esto”, afirmó. Señaló que no tiene ningún inconveniente con que los profesores convoquen al Claustro Mayor, pero aclaró que actualmente, el órgano prácticamente no existe. Además, sostuvo que por resolución del mismo Consejo de Directivas decidieron suspender la convocatoria, porque entendieron que es inviable. “Pero yo no tengo problemas con eso”, puntualizó el funcionario.



Asimismo, afirmó que todos los docentes, en su mayoría, tienen la necesidad de que el semestre inicie, ya que fundamentalmente el paro afecta también el trabajo de cada uno de ellos. “Los profesores, se los digo, están locos porque se inicie el semestre porque es el empleo de ellos también; nada es para toda la vida lo digo, y la UASD tiene que ser pertinente… una universidad viable, eficiente y sostenible”, precisó.



En tanto, el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), Santiago Guillermo, reiteró el llamado a paro indefinido hasta tanto el Consejo Universitario, el rector o el Gobierno central presenten respuestas ante las demandas de aumento salarial y saneamiento de la universidad.



Guillermo aseguró que el semestre no estará en riesgo y garantizó que no se perderá aunque se vea afectado el curso de verano.