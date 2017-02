Atletas practican la gimnasia a manos peladas

Colchones en estado deplorable. El área de fosa a medio construir y apenas tres bombillas de 61 que iluminan el interior del salón de competencias es lo que se observa en el Pabellón de Gimnasia, construido para los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

Considerada la instalación techada más costosa del complejo deportivo ubicada en el Parque del Este, aún acoge las mismas utilerías que para el certamen panamericano utilizaron los atletas que accionaron en las categorías artística, rítmica y de trampolín.



“Actualmente, nuestros atletas no tienen una preparación de calidad como se merecen”, apuntó el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), Edwin Rodríguez. “Son muchas las cosas que aquí hay que cambiar. En la gimnasia estamos arañando. Aquí estamos utilizando los mismos aparatos que se emplearon para los Juegos Panamericanos de 2003. Aquí no se ha cambiado nada a excepción de algunas utilerías que nos han regalado”, agregó.



Rodríguez indicó que mantienen las esperanzas de la promesa hecha por el ministro de Deportes, Danilo Díaz, quien prometió el cambio de las utilerías en los próximos meses. “Con esa promesa estamos viendo una luz al final del camino. Es una promesa hecha por el ministro de que vendrá en auxilio de nuestros atletas para que tengan una mejor preparación con miras a este ciclo olímpico que ya está puesto en marcha”, manifestó el federado deportivo. Expuso que uno de los mayores inconvenientes que actualmente se presentan es la falta de iluminación nocturna, situación que motiva a que los atletas que allí se entrenan tengan que detener sus rutinas poco antes de las seis de la tarde debido a la oscuridad.



“Hasta los sábados tenemos que impartir prácticas porque en la noche no podemos. Solo tres bombillas, de 61 que hay en el salón de competencias, funcionan. Para que una de ellas prenda hay que esperar un buen rato para que junto a las otras dos, iluminen una de las áreas de competencias de manera parcial”, dijo Rodríguez, quien preside Fedogim desde 2005.



Asimismo, en el salón de entrenamiento se observan aparatos amontonados en pasillos y en el techo es visible los rastros del agua que se filtra a través del mismo.



Edwin expresó que el presupuesto asignado por el Ministerio de Deportes no alcanza para someter a un proceso de remodelación de las utilerías.



“Hemos adolecido por mucho tiempo de los aparatos que tenemos para la práctica de los muchachos en el pabellón. El año pasado recibíamos un monto de poco más de 400 mil pesos mensuales como carga fija, del cual parte de ese dinero se iba en nómina y el pago del personal que participaba en torneos”, señaló Rodríguez.



La queja de Yamilet



Pero no solo Edwin Rodríguez como presidente de Fedogim externa su queja por las malas condiciones en que se encuentran varias de las utilerías para el desarrollo de los atletas de gimnasia.



Yamilet Peña también alzó su voz ante esta situación.



“No tenemos los aparatos necesarios para tener una mejor preparación”, expuso Peña, famosa a nivel mundial por su triple salto en la modalidad de fosa. “Como atletas, nuestra misión es poder cumplir con nuestros objetivos. Por eso no nos podemos parar. Sabemos que se nos hace muy complicado y eso las personas que están desde afuera no lo ven. Simplemente ven el motivo de que ganaste medalla o que no participaste en un evento importante”, agregó.



Sostuvo, que a pesar de las vicisitudes en las que se encuentran, están haciendo todo lo posible para poder estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe por celebrarse el próximo año en Barranquilla, Colombia. “Todavía no tenemos la fosa lista. Ante esa situación tenemos que crear elementos nuevos. Hay otros aparatos que me dan la ventaja de hacer otras cosas que no sean en la fosa como las vigas de equilibrio y las barras asimétricas, que son de las utilerías menos fuertes que hay. Todo tiene su recompensa”, sostuvo Peña.



Actualmente, los trabajos donde se ubica la fosa tienen varias semanas detenidas, debido a que cuando llovía, esa área era afectada por el deterioro que presentaban las cañerías.



“Llovía adentro y escampaba afuera. Los tubos por donde desaguaba el agua muchos de ellos estaban en malas condiciones. Parte de esos problemas se han ido solucionando, pero los trabajos de la fosa aún no concluyen”, señaló la destacada atleta, que acaparó la atención de muchos en los pasados Juegos Olímpicos de Londres gracias a sus ejecutorias en la especialidad de triple salto.



En la parte exterior, toda la vegetación es cuidadosamente tratada, pero los pisos en las puertas de acceso de los laterales están muy deteriorados, con muchas losas faltantes.

“Muchos atletas han sufrido accidentes por las malas condiciones de varios de los aparatos”, expresa el entrenador Ramón Amaury Holguín. “A pesar de esta situación, estamos muy comprometidos con el desarrollo de estos niños. Hay mucha voluntad del ministro de Deportes de venir en auxilio de nuestra situación. Con Dios mediante cumplirá con su palabra”, agregó.

9

Medallas en su historia en diferentes torneos internacionales ha ganado la Federación Dominicana de Gimnasia

3

De 61 bombillas apenas funcionan en el salón de competencias del Pabellón de Gimnasia en el Parque del Este

2003

Año en que el país fue sede de la versión 14 de los Juegos Panamericanos celebrados en Santo Domingo