Kushner, posible comprador de los Marlins de Miami

11/02/2017 12:00 AM - AP

La familia Kushner, de estrechos vínculos con la Casa Blanca, podría incursionar pronto en el béisbol de las Grandes Ligas. Joshua Kushner, cuyo hermano mayor es asesor del presidente Donald Trump, tiene un acuerdo preliminar para comprar a los Marlins de Miami por unos 1,600 millones de dólares, indicó ayer una fuente con conocimiento de las negociaciones. La persona habló con The Associated Press a condición de preservar el anonimato porque los Marlins y el dueño Jeffrey Loria no han comentado públicamente sobre las negociaciones.



El acuerdo preliminar fue precedido por un examen cuidadoso por Kushner, dijo la persona, y añadió que la oferta final pudiera ser mucho más baja que los 1.600 millones mencionados.

Otras partes también están interesadas en adquirir a los Marlins y Loria pudiera reabrir negociaciones con ellas. Kushner es un empresario e inversionista de Nueva York y hermano de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.