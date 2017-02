“Hay interés de desprestigiar la política y a los políticos”

La excandidata presidencial de Alianza por la Democracia, exdiputada y presidenta y fundadora del partido Opción Democrática, Minerva (Minou) Tavárez Mirabal, es una de las voces más críticas del sistema de partidos políticos de la República Dominicana, pero está consciente que es a través de la política y las organizaciones partidistas que se debe administrar el Estado. Es por esa razón que Tavárez Mirabal afirma que rechaza de plano cualquier intento de desacreditar la actividad política y los políticos. La dirigente política de oposición elogia la capacidad que han tenido los partidos de oposición de unificarse para defender una agenda común, pero descarta la posibilidad de que puedan acudir unidos a las elecciones del 2020 porque entre varias organizaciones hay visiones distintas de cómo se debe dirigir el Estado. La hija de Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal dice que jamás traicionará el legado de sus padres.



¿Buscará de nuevo el reconocimiento de Opción Democrática?

Para hacer política no hay que tener el reconocimiento aunque hace falta, sobre todo porque contra nosotros se cometió una violación por una aplicación diferenciada de la ley. Para desconocernos la Junta Central Electoral aplicó una regulación que no existía para decir que los errores de sus inspectores, y errores que pongo entre comillas, porque contactaron las personas por teléfono y así nos descalificaron, pero incluso después de los resultados de aplicar esa regla que no existía, cuando se comparan los reconocimientos que se han dado en épocas similares, nosotros tenemos los números más altos y no nos aprobaron. Y después llamaron al Tribunal Superior Electoral. Y Danilo Díaz me dijo que me quiere mucho, que no era un asunto personal pero que a ellos no les convenía que nosotros calificáramos y que por eso habían llamado al presidente del Tribunal Superior Electoral para que a mí no se me reconociera. Ahora estamos reclamando ante el Tribunal Constitucional porque se trata de una violación de derechos.



¿Cuál es su visión de la política en el país?

En la República Dominicana hace falta política de verdad, política de la buena. Hay y estamos viviendo una profunda crisis política y como se trata de una crisis política la solución será política. Nosotros apoyamos las protestas con la convicción de que debe haber un acompañamiento político.



O sea ¿usted no cree en el fenómeno de la antipolítica?

Si estas protestas, si esta indignación del pueblo dominicano, si esta salida a las calles se maneja con irresponsabilidad o la solución a este movimiento es más de lo mismo, es que el país siga gobernado por los mismos corruptos o por otros corruptos, aquí habrá una frustración muy grande. Este es el movimiento más grande que se ha dado en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo y después de la Revolución de Abril del 1965. Solo desde la política se pueden resolver los problemas que afectan a la sociedad, no hay otra, ese es el ordenamiento y por eso yo creo que ha habido tanto interés desde el sistema y desde el neoliberalismo de desprestigiar la política y de satanizar la política. Sí, es verdad que hay políticos corruptos, pero el hecho de que haya políticos corruptos no significa que la política sea mala, por el contrario, lo que dice es lo necesaria que es la política. Por eso yo frontalmente combato a los antipolíticos y los que defienden la antipolítica porque eso solo conducirá a más frustración y a más traición del pueblo dominicano.



¿Qué deben hacer quienes quieren un cambio pero no confían en los partidos políticos?

Deben asumir un compromiso, y ese compromiso es un compromiso político, porque si se quiere combatir la corrupción, hay que sustituir a los políticos corruptos por otros políticos y están en el pueblo. Además tengo un compromiso con el pueblo dominicano y una historia a la que no le puede fallar, mi papá, mi mamá, gran parte de mi familia, los compañeros de esa generación y otras generaciones anteriores, que han dado su vida por la democracia que no hemos sido capaces de construir todavía. Para que haya buena democracia, es necesario que haya buena política desde los partidos.



¿Cuál es la génesis de la ruptura de Minou con el PLD?

La historia está escrita, cada vez que yo entendí que en el PLD se cometía una violación tanto internamente como al nivel externo, yo lo denuncié. Siempre he asumido conscientemente mi responsabilidad a pesar de los costos que ello pudiera implicar. En el 2010 estuve en el movimiento de peledeístas que se manifestó votando no en el plebiscito y logramos el 35% de la militancia del PLD. Esa lucha me trajo muchos problemas porque enfrenté a Danilo y a Leonel que estaban aliados para estafar al partido otra vez, como lo estafaron en Juan Dolio. Tuvo muchas peleas internas tratando de defender al partido al que yo había llegado pensando que tenía la prioridad de representar los intereses del pueblo dominicano.



¿Es cierto que algunos peledeístas la han llamado malagradecida?

A los legisladores se les escoge por voto directo y yo competí con muchísimos otros legisladores. Yo creo que durante muchos años, mi función como legisladora benefició al PLD y yo creo que hice muchos aportes y conseguí muchos votos para el PLD, por tanto el que dice eso peca de ignorante de no saber de qué se trata. Mientras fui peledeísta luché para que el PLD fuera mejor, para que ese partido se convirtiera de verdad en el instrumento para el que había sido pensado, el instrumento de cambio y de servicio. Ahora, en esa lucha siempre fui derrotada.



¿Cuál es su opinión de los gobiernos de Leonel Fernández?

Yo creo que él hizo una gestión que intentó que fuera buena en el periodo 1996-2000, pero del 2004 en adelante, no solo la de él sino toda la gestión pasó a estar al servicio de intereses que no eran los que nos habían llevado al poder.



¿Y de las gestiones de Danilo Medina qué opina?

Yo creo que el danilismo es de lo más dañino que le ha ocurrido a la República Dominicana. Porque un presidente que es capaz de sobornar un Congreso entero o casi entero para cambiar la Constitución para su propio beneficio y el de su grupo es un gobierno que siempre será pernicioso con la corrupción y el presidente de la República cometió ese crimen.



¿Es posible una alianza electoral del bloque opositor?

Siempre estaré dispuesta a actuar a favor de los mejores intereses de la República Dominicana. La política es una cuestión de intereses y de principios, de visión de país. Evidentemente hay mucha gente con la que podemos construir un espacio de unidad como lo hemos hecho, pero hay otras con las que no aunque estemos trabajando juntos porque tenemos una visión de país diferente. No creo que sea posible un acuerdo político-electoral entre todos los partidos de oposición porque ahí hay gente con posiciones en temas que son un asunto de principios. l

Perdón

No he perdonado a los Trujillo, porque no se ha hecho justicia y esto se trata de justicia no de perdón; sin justicia no hay perdón”.

Pérdida de padres

Lo que pasó con mi madre y mi padre es una herida que se abre siempre, se vuelve a cerrar. Es una herida que está ahí, lista para que te la abran”.