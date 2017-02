Leonard conduce a San Antonio; Towns encestó 36

11/02/2017 12:00 AM - AP

Kawhi Leonard anotó 32 puntos y los Spurs de San Antonio nunca se vieron abajo en el marcador en una fácil victoria anoche 103-92 sobre los Pistons de Detroit. Dewayne Dedmon aportó 17 puntos y 17 rebotes por San Antonio para registrar sus mejores cifras de la temporada en ambas categorías.



LaMarcus Aldridge añadió 19 unidades y 11 tableros.



Los Spurs ganaban 27-19 después del primer periodo y terminaron el segundo con una racha de 12-2 que les dio una ventaja de 60-41 al medio tiempo.



Andre Drummond sumó 12 tantos y 15 rebotes para la causa de Detroit. Los Pistons habían ganado siete de sus ocho duelos previos en casa, pero no fueron rival para un equipo de San Antonio que posee el segundo mejor récord de la actual temporada de la NBA. Los Spurs iniciaron una racha a la ofensiva al cierre de la primera mitad con un triple de Danny Green. Leonard añadió un triple y mejoró la ventaja a 19 con un largo disparo a 13.4 segundos de llegar al medio tiempo.



Jokic brilla con 40 puntos



Nikola Jokic fijó un récord personal al anotar 40 puntos y condujo a los Nuggets de Denver a la victoria 131-123 ante los Knicks de Nueva York. Horas después que el equipo anunciara que su exalero Charles Oakley tenía prohibido ingresar al Madison Square Garden, los actuales Knicks volvieron a demostrar su incapacidad de defender como lo hacían los equipos de Oakley. Fue la cuarta derrota seguida de Nueva York.



Towns encestó 36 puntos



Karl-Anthony Towns encestó 36 y capturó ocho rebotes en la derrota de Minnesota Timberwolves sobre New OrleansPelicanos 122-106. Anthony Davis comandó el ataque de los Pelicanos con un doble-doble (42 puntos y 13 rebotes). Jrue Holiday aportó 25 unidades y 12 asistencias para New Orleans.