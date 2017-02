Fidel Santana atribuye impedimento de entrada a EEUU a su militancia izquierdista

12/02/2017 11:40 AM - Aquiles Peralta

El diputado nacional por el Frente Amplio Fidel Santana consideró este domingo que con la prohibición que tiene de entrar a los Estados Unidos esta nación vuelve a la política del Macarthismo, que se refiere a un conjunto de acciones que se realizaron entre 1909 y 1957 contra un grupo de personas que militan en la izquierda y en la lucha antiimperialista.

"Me parece que hay una vuelta al Macarthismo y que yo me he convertido en la primera víctima del regreso de esa acción que desarrolló los Estados Unidos ", dijo Fidel Santana, quien anunció que se reunirá a primera hora de mañana lunes con su partido para discutir la situación y luego con la Cámara de Diputados para que fije un posición sobre su caso.

Santana viajaría este jueves a los Estados Unidos a dictar una conferencia en el marco la Semana de la Identidad Dominicana, en la que hablaría sobre los aportes de la juventud en el proceso de construcción del proyecto dominicano, pero cuando llegó a la aerolínea Delta ésta le comunicó que tenía una notificación del Departamento Migración de los Estados Unidos en la que le señala que no podía ingresar a territorio norteamericano.

Al exigir información del por qué el impedimento, la aerolínea Delta dijo que no tenían más información al respecto, por lo que debía dirigirse a la embajada norteamericana acreditada en Santo Domingo.

El Macarthismo fue impulsado por el senador Joseph McCarthy durante el período de la guerra fría (1909-1957).