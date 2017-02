Fidel Santana revela que a su colega Despradel, EEUU rehusó darle la visa oficial

Los Estados Unidos habrían rechazado una solicitud de visa oficial hecha por el diputado Fidelio Despradel, del izquierdista Alianza País, la cual había solicitado en su condición de legislador de la República Dominicana.

La revelación la hizo el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, quien denunció el sábado que le había sidoimpedida su entrada a Estados Unidos, donde tenía previsto dictar una conferencia con motivo de la Semana de la Identidad Dominicana.

Entrevistado en el programa “Contacto Social” que producen los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz y Solanyi Santana por la emisora La Nota, dijo que no ha solicitado visa oficial, pero que a su compañero Despradel las autoridades estadunidenses se rehusaron a concedérsela.

“Tengo la información de que a mi colega Fidelio Despradel se negaron a otorgarle la visa oficial, solicitada en su condición de miembro de la Cámara de Diputados”, expresó.

Santana informó que este lunes solicitará a la presidencia de la Cámara de Diputados que pida una explicación acerca del por qué se le impidió el ingreso a los Estados Unidos.

Reiteró que cuando llegó al área de chequeo de la línea aérea Delta se le informó que no podían hacerle el registro porque habían sido notificados por el Departamento de Migración de Estados Unidos de que él no podía ingresar a territorio norteamericano.

Inmediatamente requerí que me dijeran las razones de la medida, agrego, pero sencillamente se me dijo que no tenían más información al respecto, por lo que debía dirigirse a la embajada norteamericana acreditada en Santo Domingo.

El legislador observó que si se trata de una decisión motivada por su militancia de izquierda, “la celebro con globos y confetis porque la reivindico y jamás renunciaré a ella”.