¡A rescatar los Juegos Nacionales!

Sí, ¡rescatemos los Juegos Deportivos Nacionales! Así comienzo este artículo el cual está motivado tras leer un enjundioso artículo -objetivo y profesional, como siempre- escrito por el colega y apreciado amigo Heriberto Morrison en su columna que publica cada jueves en la página editorial del periódico Hoy. Expuso que “las autoridades del Ministerio de Deportes tienen previsto, como parte de su Plan Estratégico Institucional, retomar la cristalización de la denominación de Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018, con varias subsedes en marzo”.



Los Juegos Nacionales no se celebran desde el verano del 2006... casi 11 años que no se monta tan importante certamen en el que compiten atletas de todas las provincias del país. Como lo plantee en el programa La Semana Deportiva que cada domingo se transmite por CDN Sports Max y que dirige el colega Héctor J. Cruz, realizar los Juegos Nacionales es una necesidad del deporte amateur.



Claro, hay que modificar su diseño, aplicar nuevas políticas administrativas, formar un eficiente comité organizador que esté acorde con los nuevos tiempos (de la modernidad deportiva) y bajo la égida de experimentados técnicos y que, obviamente, se trabaje sin descanso hasta que llegue la hora de su inauguración en el 2018.



El organismo que tenga a su cargo organizar la justa, en la que deben participar solo atletas bajo el sistema de sub-21 (cuyas edades no pasen de 21 años), tendrá la obligación de trabajar con esmero, responsabilidad y ética. Si se cumple con esos parámetros, de seguro que el éxito estará garantizado.



El ministro los quiere



El ministro de Deportes, Danilo Díaz, quiere hacer realidad el rescate de los juegos. Y, según el reporte de Morrison, “esa es una de sus principales metas”. Por lo que he visto, Díaz, con su dinamismo desde que llegó al Ministerio de Deportes, demuestra que busca el desarrollo de los atletas jóvenes... y de que con los juegos regrese la fiesta de los deportistas de toda la nación. Sin más dilación, ¡que se comience a trabajar para que volvamos a disfrutar de los Juegos Nacionales!