Miguel Bejarán desmiente empleados de Desarrollo Fronterizo sean acosados por firmar libro verde

Santo Domingo.- El titular de la dirección general de Desarrollo Fronterizo-DGDF-, Miguel Bejarán, desmintió la información publicada este martes en este medio, que indica que empleados de esa institución gubernamental denuncian estar recibiendo amenazas de cancelaciones por la firma del libro verde contra la corrupción y la impunidad y que inclusive, las desatinadas advertencias también están dirigidas a los comunicadores de la provincia Dajabón.

Bejarán, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana-PLD-y presidente provincial del mismo, por la localidad de Montecristi, aclaró, que los firmantes del libro a quienes se refiere el corresponsal Arsenio Cruz en su crónica refrendada; Santiago Rafael Caba, exgobernador y exaspirante a diputado y Rafael Abel Lora, quien fue legislador durante el período 2010-2016, ya no son miembros del Comité Central del partido morado.

“Inclusive, en el título del articulo también se emiten dos falacias; cuando reseña que dos miembros del CC del PLD firman el libro verde y menciona directamente al señor Santiago Caba, quien fue candidato a diputado en las pasadas elecciones por el partido Reformista Social Cristiano-PRSC-, aliado a Héctor Rodríguez Pimentel, candidato a senador por la misma organización política y al diputado Bernardo Alemán, alto dirigente del PRM en Montecristi”, indicó el titular de la DGDF.

“Santiago Caba desertó de las filas del PLD y se fue a formar parte del PRSC por una diputación y en consecuencia, según las resoluciones del Comité Político, quedaba expulsado deshonrosa y definitivamente de nuestro partido. En el mismo párrafo habla del exdiputado Rafael Abel Lora, quien era miembro del Comité Central exoficio, o sea, mientras ostentó su condición de legislador, que al perder la curul también dejó de ser miembro de ese importante órgano de nuestra organización política”, sostuvo el dirigente político.

Miguel Bejarán agregó que: “en lo concerniente a la persecución a la que aduce la información están siendo víctimas los empleados de la dirección general de Desarrollo Fronterizo, estamos en la obligación de aclarar que en ningún momento; ni por parte mía ni por parte de mis subalternos, se ha ejercido presión de ninguna forma, ni se ha inferido amenazas a nuestro personal ni a nadie, y que además, desconocemos si algunos de nuestros empleados ha firmado dicho libro, porque no perseguimos ni vigilamos la vida privada de los integrantes de la DGDF”.

El funcionario fue enfático al indicar que su posición con respecto a la firma de dicho documento no es más que de respeto a quien estampe su rúbrica en el mismo, al tiempo que aclaró que el mismo no le merece crédito ni confianza, pues, piensa que el Libro Verde está siendo manipulado por grupos políticos que quieren sacar provecho particular del mismo.

El titular de la DGDF exhortó a los servidores de esa institución pública a concentrar sus talentos y energías en el fortalecimiento institucional de dicha entidad estatal y por consiguiente, a brindar un servicio ético y de calidad, con miras a lograr el desarrollo sostenible tan anhelado por los habitantes de la zona fronteriza de la República Dominicana.

“Por lo que pedimos a la dirección de ese prestigiosos medio de comunicación de nuestro país, corregir los errores citados por nuestra parte con el fin de edificar de forma correcta a los lectores de elCaribe”, solicitó el funcionario gubernamental.