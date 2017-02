Noboa vuelve como gerente del Licey

Si la alineación ganadora no debe cambiarse, entonces un gerente general campeón debe mantenerse en su puesto. Eso harán los Tigres del Licey, que ayer ratificaron a Noboa para ocupar nuevamente ese puesto para la campaña 2017-18. Así lo expresó ayer el presidente de los campeones nacionales, Miguel Ángel Fernández, a elCaribe. “Estamos contentos con el trabajo que Junior hizo para el equipo en el torneo pasado”, dijo Fernández. “La química fue buena con él”, agregó. Manifestó que Noboa tiene el poder para realizar los movimientos pertinentes durante toda la temporada muerta del torneo invernal, que incluye, además, la contratación de un nuevo dirigente.



“Él tiene todo el poder para contratar a quien él quiera”, expuso el principal ejecutivo azul. Recientemente, Noboa dijo en el programa radial “Mañana Deportiva” de CDN Radio, que Wellington Cepeda es un candidato para el puesto de dirigente, al igual que Audo Vicente, quien aún sigue vinculado a los Toros del Este.



“El tema de Audo hay que esperar. Le di mi palabra a Luis Emilio Rodríguez (presidente de los Toros) que iba a estar con nosotros hasta el final de la temporada. Estamos contentos con Audo porque nos llevó a la obtención del título. Si los Toros no lo contratan, entonces iremos tras de él”, dijo Fernández. Por otro lado, Miguel Ángel Fernández manifestó que no volverá a reelegirse al frente del Licey a partir del próximo torneo invernal.



“Me voy tranquilo. Cumplí y di el cien por ciento de mi corazón al equipo. Es bonito estar ahí. Sí estaré dentro de la directiva. Espero volver a la presidencia dentro de seis u ocho años”, sostuvo. Se espera que el equipo azul elija un nuevo presidente este año.



Manifestó que su principal misión una vez deje la presidencia de los 22 veces campeones nacionales es integrarse de lleno a sus negocios personales así como a su familia, ya que a su juicio, de la “pelota no se vive”.

Lidom y equipos se reunirán hoy

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) sostendrá hoy un encuentro con la dirigencia de los seis equipos que intervienen en el torneo invernal de cara al próximo campeonato 2017-2018. La reunión está programada para las 12 del mediodía en las oficinas de Lidom, ubicadas en el segundo nivel del estadio Quisqueya Juan Marichal.