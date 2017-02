Dominicano Ángel Delgado líder en rebotes en baloncesto universitario de EEUU

SUD NARANJA, N.J. (AP) - Ángel Delgado de Seton Hall podría ser uno de los jugadores más ignorados del baloncesto universitario.

El júnior de 6 pies 10 de la República Dominicana no está en la lista de vigilancia de los mejores centros de la nación, y también está ausente de la lista de los mejores delanteros.

Todo lo que está haciendo es liderar al país en rebotes con un promedio de 13,2, mientras que publicó dobles dobles en 18 de sus últimos 19 partidos. El último sucedió el miércoles por la noche cuando tuvo 17 puntos y 17 rebotes en la victoria de los Piratas por 87-81 sobre el No. 20 Creighton.

"Si piensan que no puedo ser uno de los mejores centros del país, es su opinión", dijo Delgado, que promedia 15,2 puntos. "Pero en mi opinión, yo soy el mejor centro del país, es mi opinión, así es como pienso y eso es lo que siempre voy a pensar. No me importa si la gente me dice que soy el top 50 o el 100. En Mi opinión, soy el mejor centro en el país o el poder adelante, lo que dicen. "

Después de promediar casi un doble doble en puntos y rebotes en sus dos primeras temporadas, Delgado dio el siguiente paso en la pasada temporada baja. Pasó un par de semanas en la República Dominicana jugando en un torneo con el equipo nacional y luego volvió a la escuela y golpeó el gimnasio. Él puso 15 libras de músculo (240) y trabajó en su tiro de salto.

"Ha trabajado duro para desarrollarse", dijo el entrenador de Seton Hall, Kevin Willard. "Una vez más, eso también está envejeciendo, él ha aprendido a jugar mucho mejor, ha trabajado mucho en sus puntos de vista en la defensa, en la defensa de la selección y la defensa, siendo más inteligente en la ofensiva.

Uno podría preguntarse cómo un niño de la 'D.R.' - como Delgado se refiere a su patria - comenzó a jugar al baloncesto.

Era su padre, Rafael. Fue uno de los mejores jugadores defensivos de su país y enseñó mucho a su hijo, sobre todo cómo competir. Los dos jugaron a menudo y, brevemente, el joven Delgado dijo que empezó a sacar lo mejor de su padre a la edad de 15 años.

Rápidamente reconsideró.

"Todavía no puedo porque él me golpea y nunca me deja anotar", dijo Delgado, advirtiendo que la dura defensa es muy útil contra los rivales de la Big East Conference, una liga que permite a sus jugadores jugar con más frecuencia que nunca.

Las estadísticas de Delgado en la conferencia son incluso mejores que sus números totales. Está promediando 15.6 puntos y 14.5 rebotes. Sus mejores dos juegos llegaron a mediados de enero, cuando tuvo 21 puntos y 20 rebotes contra St. John's y seguido por 12 puntos y 22 rebotes contra Butler, clasificado nacionalmente.

Fue la primera vez en la historia de Big East que un jugador tuvo 20 juegos consecutivos de rebote en una conferencia que contó con Patrick Ewing de Georgetown, Derrick Coleman de Syracuse y Jerome Lane de Pittsburgh, por nombrar algunos.

Viendo a Delgado, hay veces que parece un hombre jugando contra los niños. No sólo es un desajuste de tamaño, no se puede negar su determinación de tener éxito.

Después de limitarse a dos puntos y cinco rebotes en la primera mitad contra Creighton, Delgado tuvo 15 puntos y 12 rebotes en la segunda mitad, incluyendo el cubo go-ahead en el que perdió dos tiros en el carril, consiguió dos rebotes y luego anotó , Ponchando el aire cuando la pelota pasó por la red.

"Los chicos siempre me dicen que estoy tratando de intimidar a la gente", dijo Delgado. "Así es como juego, trato de jugar con tanta fuerza que intimido a los chicos, así es como juego, quiero dominar cada vez que estoy en la cancha y no importa a quién juegue. -5 chico, quiero dominar, siempre estoy tratando de ser el mejor hombre grande en la cancha. "

Delgado entiende que la NBA podría llamar después de esta temporada, pero él no está pensando en eso ahora. Su objetivo es ganar partidos y conseguir que Seton Hall (16-9) regrese al torneo de la NCAA por segundo año consecutivo.

"Mi sueño no era venir aquí y estar a este nivel", dijo Delgado. "Era como todos los chicos de otro país, jugar para su país, los planes cambiaron y tuve la oportunidad de venir a este país y fue un privilegio y yo estaba muy feliz.

"Cuando vine aquí le dije a mi familia que voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarlos a ser mejores y ser una mejor persona".