CEA aclara devolvió dinero a homicida de locutores en SPM

El CEA descartó que ayer que la muerte de los locutores Luis Manuel Medina y Leónidas Martínez guarde relación con una venta de terrenos al autor de los asesinatos, José Rodríguez. La administración del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) aclaró que devolvió en enero pasado el valor de 119 mil pesos al señor Rodríguez, señalado por las autoridades como el matador de dos locutores en San Pedro de Macorís, pero se suicidó la noche del miércoles al ser acorralado por agentes policiales.



Las autoridades del CEA explicaron que la transacción con el hoy occiso quedó sin efecto a solicitud de Rodríguez, debido a que los terrenos negociados estaban ocupados y las propuestas de reubicación que le hizo la institución no fueron aceptadas. Según el CEA, Rodríguez pagó 119 mil pesos como avance para la adquisición de 45 tareas de tierra en la comunidad El Jagual, de San Pedro de Macorís. La documentación de la institución establece que Rodríguez solicitó la devolución del dinero el 6 de octubre del año pasado, y el cheque fue emitió el 11 de enero de este año.



Según los documentos del CEA, la primera transacción para la compra de los terrenos fue hecha por Rodríguez el 10 de agosto del 2015 por un monto de 94 mil 500 pesos, equivalente al 35% del valor de 45 tareas de tierra a un precio de RD$6,000 por metro cuadrado.



El seis de enero de este año, el gerente inmobiliario del CEA, Ramón Rosario, envió una comunicación de preservación de recuperación al director del CEA, Rubén Calcaño, en la que explica que los terrenos que habían sido vendidos a Rodríguez estaban ocupados y que no se habían localizado otras tierras adyacentes al área requerida por el hoy occiso.



“El informe dice que el señor Rodríguez cuando se le iba a posicionar estaba ocupado y que aunque se hicieron propuestas para reubicarlo en otro terreno alegó que ya no le interesaba”, explica una comunicación enviada al director financiero del CEA, el 6 de enero pasado enviada por el gerente de crédito y cobros de la institución José Muñiz Díaz Schiffino. El 11 de enero, esa solicitud ya se había procesado y aprobado, según la documentación publicada por el CEA.



Rodríguez hizo tres pagos al CEA, el 10 de agosto del 2015 por 94 mil 500 pesos como abono equivalente al 35% del valor total del terreno; otro pago equivalente a 20 mil pesos por concepto de mesura y un tercer pago de cinco mil pesos por concepto de solicitud de compra.



La mañana del martes, Rodríguez mató de varios disparos a los locutores de la emisora 103.5 FM, Luis Manuel Medina y Leónidas Martínez e hirió a la secretaria de la estación Deyanina García.



Las autoridades del CEA han aclarado que la transacción que se hizo entre la institución y el señor Rodríguez no tuvo nada de irregular por lo que descarta que ese hecho desencadenara en la matanza de los locutores de la emisora 103.5 de esa provincia del Este. “Descartamos alguna relación con los hechos en los que resultaron asesinados dos locutores en San Pedro de Macorís”, aclaró la institución en un comunicado.

Exalcalde denuncia hay corrupción en el CEA

El exalcalde de San Pedro y dirigente del Partido Reformista, Sergio Cedeño, denunció que el móvil del asesinato fue el conflicto entre el CEA y Rodríguez por la venta irregular de unos terrenos. Según Cedeño, en esa provincia la venta de tierra del CEA representa un entramado de corrupción que ha generado varios conflictos, porque supuestamente un mismo terreno se lo venden hasta a tres personas. Según la versión de Cedeño, Rodríguez fue la mañana del martes a la emisora para pedir que se le permitiera hablar de su conflicto, pero se lo negaron.