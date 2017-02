Inician ciclo de conferencias: cómo mejorar la relación con los hijos

En momentos en que nuestro país y el mundo se está viendo afectado por una crisis de valores que impactan desde la sociedad en sentido general hasta el mismo seno de la familia, la pastora principal de la Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza inició un importante ciclo de conferencias con propósito de arrojar luz y soluciones ante este flagelo.

María Cristina Gregorio de Peña impartió en una locución sin desperdicios la charla-taller “Proyecto, cómo ganar confianza con tus hijos”.

En la actividad, Gregorio de Peña destacó de manera muy puntual la efectividad del rol de los padres en la vida adulta de sus pequeños y, enumeró los factores que lesionan la relación padre-hijo.

“En algunos casos, la causa está detrás de los problemas de pareja, y es que uno de los padres anula emocionalmente al otro en la psique del niño, siendo éste último el mayor perjudicado”, expresó.

En el evento se dieron cita cientos de padres y madres de Santo Domingo Este que acudieron con sus hijos a recibir esta charla de manera gratuita.

Mientras los padres recibían la charla sus hijos pasaban un momento inolvidable con el ministerio Saetas del Tabernáculo de Salvación y Alabanza.

La pastora explicó que el rol de los padres nunca debe ser delegado y que desde el vientre los niños van demandando tiempo de calidad.

María Cristina Gregorio de Peña advirtió que aunque la tecnología es ventajosa para realizar todo tipo de tareas también puede ser perjudicial cuando no le damos el lugar que le corresponde y la anteponemos a nuestros hijos o pareja.

En su disertación, instruyó a las participantes en la charla-taller cómo llevar una correcta relación con sus vástagos y les empoderó para que sean capaces de educar hombres y mujeres con una autoestima más fuerte, capaces de evitar relaciones toxicas en el futuro.

Ilustró a los participantes con la anécdota de una conversación que sostuvo con un niño, casi adolescente, a quien le hizo una sencilla pregunta.

“Qué tal te llevas con tu padre? Él (el niño) no me contestó. Me miró con media sonrisa, un tanto forzada, se encogió de hombros, y después de largos segundos sin saber muy bien qué decir, se le escapó un pues…, bueno…, ni bien ni mal”, recordó la pastora mientras caminaba alrededor de uno de los salones Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza”, agregó.

Explicó a los padres a reforzar la relación con sus hijos y, a evitar convertirse en “un padre emocionalmente ausente, es decir, sólo de cuerpo presente”.

¿Qué se puede hacer si esto sucede? Se preguntó a sí misma la expositora, quien de inmediato enumeró algunas alternativas como: Incorporar una actividad en común para padre-hijo, el tutor podría participar activamente de la educación de su hijo, Buscar asesoramiento psicológico y ayudar al niño a establecer otros vínculos de confianza y apego.

En todo esto, los padres deben ser creativos con sus hijos a través de actividades en los que también involucren a sus amigos.

La pastora María Cristina Gregorio de Peña es también directora nacional de Operación Bendición RD y presidenta de la Fundación Movimiento UNO A UNO, a través del cual desarrolla programas contra el abuso y el maltrato contra mujeres, niños y adolescentes.