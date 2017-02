Manny Machado se pone a punto para el Clásico Mundial

SARASOTA, Florida, EE.UU. — Antes que se marche para el Clásico Mundial de Béisbol, Manny Machado quiere exprimir al máximo el breve tiempo que pasará en el campamento de pretemporada de los Orioles de Baltimore.

Machado, quien nació en Miami, defenderá el campocorto con la República Dominicana en el torneo internacional que se disputará el mes próximo. Con la lesión de J.J. Hardy, el torpedero titular de los Orioles, Machado confía en jugar la mayor cantidad de partidos posibles en la posición previo a integrarse al seleccionado dominicano. Calcula que jugará seis o siete partidos de pretemporada antes del Clásico.

"Lo más probable es que voy a jugar 162 este año", señaló Machado. "Hay que estar pendiente del trabajo, sin exagerar, sin hacer más de la cuenta. Es solo una cuestión de calidad sobre cantidad".

En 2015, Machado disputó todos los 162 juegos de esa campaña, y participó en 157 la pasada temporada. Se perdió cuatro debido a la suspensión que recibió por una gresca con el fallecido pitcher de los Reales Yordano Ventura y el otro por una gripe.

Baltimore cederá cinco jugadores de su roster de Grandes Ligas durante el Clásico. Machado y el cátcher Welington Castillo representarán a la República Dominicana. El jardinero central Adam Jones y el pitcher derecho Mychal Givens forman parte de Estados Unidos, y el segunda base Jonathan Schoop estará con Holanda.

El manager Buck Showalter ha dado a sus titulares la opción de decidir cuándo y dónde deben jugar.

"Buck habló con nosotros y preparó un excelente cronograma de los partidos en los queremos participar antes", explicó Machado. "Tampoco quieres presentarte con demasiados juegos tan temprano y quedar exhausto. Sabemos que vamos a jugar bastante en el Clásico".

Machado, tres veces seleccionado para el Juego de Estrellas y dos veces ganador del Guante de Oro en la tercera base, puede desempeñarse en otras posiciones en el Clásico, especialmente porque su compañero y antesalista de los Rangers Adrián Beltré se perderá por lo menos la primera ronda debido a un esguince en la corva de la pierna izquierda.

"Les dije que estoy disponible para jugar donde me pongan", afirmó Machado. "No pedí una posición exclusiva. Puedo jugar de campocorto. Les dije que puedo estar en primera, da lo mismo. Solo quiere salir a jugar y representar a mi país y a mi familia como se debe".

En junio pasado, Machado arremetió hacia el montículo cuando Ventura le lanzó ceñido al cuerpo. Machado criticó duramente al derecho, pero luego que Ventura murió en un accidente vial en la República Dominicana el 22 de enero, Machado contactó a la familia de Ventura.

"Sé que tuvimos nuestros altercados en el terreno, pero son cosas que se quedan en el terreno", dijo Machado. "Solo quería hablar con la familia y ver si necesitaban algo. Es muy triste que una gran persona como él y un pelotero que tenía un futuro brillante por delante haya tenido ese final".

La agencia libre se vislumbra a corto plazo para Machado, luego de la campaña de 2018. Y el astro de 24 años de edad se perfila como uno de los jugadores más cotizados.

Pero es algo que no toma en cuenta ahora mismo.

"Es algo que no me preocupa", indicó Machado. "Solo quiero jugar béisbol. No voy a responder estas preguntas debido a que no hemos tenido ninguna negociación".