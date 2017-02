Presidente medina visita a pescadores de Boca Chica; financiará RD$13 millones

Danilo Medina sorprendió a los integrantes de la Cooperativa de Pescadores Andrés Boca Chica (Coopabocb). El presidente les informó que el Gobierno les financiará un proyecto para hacer más segura y rentable su labor.

El gobernante manifestó que quiere ayudar a los pescadores a generar ingresos. Esto es con el fin de dignificar sus condiciones de vida.



Préstamo de 13 millones de pesos



En ese orden, Danilo Medina manifestó que el proyecto es de 13 millones de pesos y que les donará algunas cosas. Esto es, para que con el financiamiento puedan comprar más botes.



“Yo no quiero hacer rico a nadie, yo quiero ayudar al colectivo y a la comunidad” expresó.El jefe de Estado habló este domingo, durante una Visita Sorpresa que hizo a los pescadores de ese municipio.



Expresó que este proyecto el Gobierno lo va apoyar, igual que al de Guayacanes, visitado en octubre pasado.



Exhorta a pescadores pagar



Danilo recordó a los pescadores el pago del financiamiento del compromiso que asumirán. Indicó que solo así se puede devolver al Estado el dinero prestado a tasas muy mininas. Igualmente, para poder financiar en comunidades del país, la realización de otros proyectos.



“Es un dinero que se presta casi a la par. Es con un 5% anual, si ustedes fueran a buscar dinero prestado se lo van a prestar al 10%. Entonces, este es un dinero que se les da prestado a la par para que no tengan presión ni intermediarios”, precisó el presidente.



Crecer y convertirse en clase media



Dijo que lo que quiere es que este sector pueda crecer y convertirse en clase media. “Que superen la pobreza y que sus hijos sepan que se puede vivir de esta actividad”, destacó.



Los integrantes de Coopabocb dejarán de trabajar en embarcaciones precarias e inseguras. A partir de ahora pescarán en botes modernos y con todo lo necesario para hacer bien sus labores.



Financiamiento a través del FEDA



Los 137 pescadores recibirán un centro de acopio y un camión. Esto será a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).



Comisión los visitará el miércoles



Se acordó que una comisión retornará aquí a precisar los detalles del proyecto. La vista está programada para el próximo miércoles, a las 10 de la mañana.



Integrarán mayor número de pescadores



El referido proyecto será modificado para integrar mayor número de pescadores y reducir la carga del crédito a la Cooperativa.



Un presidente que se acuerda de los pobres



El encuentro se produjo en la pescadería Pica Peje de ese municipio. Allí el presidente se acercó a los cientos de hombres que se ganan la vida en alta mar.



En la reunión habló Edgar Rosado, presidente de la Asociación de Pescadores de Andrés Boca Chica. También, Salvador Báez de esa organización.



“El inicio de las Visitas Sorpresa en el 2012, marcó la ruta de la esperanza para la producción pesquera en Andrés Boca Chica”. Así lo afirmaron los pescadores.



Dijeron que esa fecha sembró en ellos la fe de que recibirían al presidente en algún momento. Agregaron que de esta manera sus vidas cambiarían como lo han hecho las otras comunidades.



Asimismo, explicaron las vicisitudes que pasan para ganarse la vida y como esta podría cambiar. Se mostraron esperanzados de que el gobernante no se iría sin ayudarlos y hoy se hizo realidad.



“Nosotros tenemos un presidente que se acuerda de los más desposeídos”, enfatizaron los pescadores.



Al gobernante lo acompañó el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Igualmente el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también, el director de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova. Asimismo, del director del Fondo Especial para el Desarrollo, José Casimiro Ramos.



Del mismo modo, Los asistentes del presidente, Carlos Pared Pérez y Robert de la Cruz. Además, del Consejo Dominicano de Pescadores estuvo presente, Milton Ginebra; y el alcalde de Boca Chica, Radhamés Castro.