Lenín Moreno encabeza las cifras oficiales en Ecuador

El candidato oficialista Lenin Moreno aumenta paulatinamente la ventaja que de acuerdo con cifras oficiales tiene sobre su rival, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.



Sin embargo, ésta no es suficiente como para evitar una segunda vuelta en abril. Con un 77.68% de los sufragios recabados el domingo, Moreno ha obtenido un total de 38.76%, mientras que Lasso le sigue con 28.68%. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador no ha declarado un ganador y durante una conferencia de prensa por la noche pidió paciencia al electorado para esperar a que finalice el conteo.



Para que un candidato gane en primera vuelta debe obtener más del 50% o un 40% más 10 puntos de ventaja sobre su rival. En caso de no darse este resultado, habrá segunda ronda el 2 de abril.



Moreno, ante miles de simpatizantes, dijo que“creo que la victoria en esta primera vuelta va a ser el próximo espacio (a conquistar)”.



Luego destacó “seguimos firmes, esto no es un tema de un mes o dos meses; ésta es un lucha de largo aliento porque esta batalla la vamos a ganar”.



Asimismo, expresó su certeza de llegar a los 40 puntos y ganar en primera vuelta. Horas antes se proclamó ganador y tuvo que cambiar de posición ante los resultados, que no fueron los esperados. Al terminar su discurso interpretó varias canciones ante sus simpatizantes, que pese al frío no se movían de la central del partido de gobierno en el norte de la capital.



Al frente del Consejo Nacional Electoral están congregados unos 2,000 simpatizantes de Lasso en una vigilia en medio de gritos de victoria por haber llegado a la segunda vuelta, según dicen. No hay episodios de violencia, pero han bloqueado el tráfico de vehículos en una de las principales avenidas del norte quiteño.



Horas antes, al cierre de las elecciones, un informe de la firma Cedatos-Gallup reveló en la cadena de televisión Teleamazonas que el postulante oficialista habría obtenido 39.4%, mientras que Lasso tendría 30.5%.



En cambio, la encuestadora Opinión Pública señaló en un canal estatal que Moreno tendría 42.9% y Lasso 27.7%.



Estos últimos datos darían el triunfo en primera ronda a Moreno.

Los dos estudios tienen margen de error del 2%.



Lasso destacó que habrá una segunda vuelta e invitó al resto de candidatos opositores a unir esfuerzos “para trabajar juntos por un gobierno con un amplio programa en función del interés de las grandes mayorías del Ecuador”.



Guillermo Lasso convoca mesa de la gobernabilidad



El exbanquero Guillermo Lasso convocó a toda la oposición a construir “la mesa de la gobernabilidad” por el país. “Quiero hacer una convocatoria a todos los líderes políticos de oposición, a todos, a construir la mesa de la gobernabilidad por el Ecuador, ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador libre y ese Ecuador solidario”, dijo Lasso tras conocer que con más del 60 % de los actas escrutadas, sumaba 29.51 % de los votos.