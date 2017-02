Polémica envuelve a la familia de Ventura

20/02/2017 12:00 AM - El Caribe

Yordano Ventura estaba en medio de una fuerte crisis familiar a la hora de su muerte, según publicó ayer el diario Kansas City Star en un amplio reportaje sobre el exlanzador de los Reales.



En la información se citan testimonios de personas muy cercanas a Ventura, entre ellas su madre, Marisol Hernández, y a su esposa, María del Pilar Sangiovanni.



“En el último año de su vida”, dice el diario, “estuvo distanciado de su madre, con quien habló por última ocasión el 14 de febrero de 2016, se casó con una mujer que había estado casada y experimentó una serie de episodios con Sangiovanni que al parecer vienen de una telenovela”.



El rotativo cita el caso de marzo de 2016 cuando Ventura fue llevado a un hospital en Arizona tras una sobredosis de un medicamento. Sangiovanni dijo que había intentado suicidarse, aunque algunos cercanos a Yordano no creen mucho esa versión, según el KC Star.



La publicación señala cómo Ventura cambió de amigos y se distanció de sus orígenes humildes en Las Terrenas, Samaná, donde nació. El derecho pactó en 2015 por cinco años y 23 millones de dólares con los Reales.



Dimes y diretes

Con Sangiovanni, de 26 años, se casó el 28 de enero de 2016, a pesar de que ella estaba casada para la fecha. Ella dijo que su matrimonio anterior fue un acuerdo para permitir que una estudiante extranjera estudiara en la República Dominicana. Dijo que ya había encaminado su divorcio, que había asumido que eso era un hecho y que estaba segura de casarse con Ventura, quien falleció el 22 de enero de este año en un accidente automovilístico. “Solicité (el divorcio) en noviembre y nos casamos en enero”, dice Sangiovanni. El caso se cerró un mes y medio después que me casé con Yordano”.



Aunque la boda fue en Las Terrenas, ningún familiar de Ventura asistió.

“Para mí, ella es la culpable de todo. Ella lo distanció de mí y del resto de la familia”, dijo Marisol, la madre de Ventura, en medio de lágrimas.

“Nunca supe más de él después que ella apareció en su vida. En respuesta a eso, Sangiovanni dijo que si hubiese sido así, Ventura hubiese ido donde su familia tras ellos separarse en julio y no fue así. Sangiovani y Ventura se conocieron en Kansas City, cuando fue a ver jugar a José Bautista, de Toronto.

Otros incidentes con violencia de por medio



El 15 de marzo de 2016 Sangiovanni llamó al 911 para reportar que supuestamente dos hombres se acercaron a la casa de ambos, en Surprise, Arizona, buscando a Ventura para matarlo. Yordano, en el momento, pensó que era el padre de ella que quería hacerle daño debido a inconvenientes entre ellos. Luego vino el incidente de la sobredodis (10 Benadryl y otro medicamento) y después un vehículo de Yordano que recibió múltiples daños.