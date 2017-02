¿Qué pasará en Las Vegas el seis de mayo?

Fanáticos del boxeo no cesan en consultarme respecto a lo que pasará el seis de mayo en el moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos)..



No importa donde esté. Siempre me encuentro con fanáticos que me preguntan qué podría ocurrir cuando crucen guantes Saúl -Canelo- Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Estos dos estelares púgiles mexicanos disputarán una pelea “muy especial” la cual ha sido firmada para celebrarse en un peso intermedio. Se pactó el combate en las 164.5 libras y a 12 rounds.



Esto significa que ambos deberán llegar a la báscula con esas libras...¡o menos! para que el combate sea oficializado y pueda ponerse en juego un título también “muy especial”, según lo certificó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



El pasado lunes escribí un reportaje en el que expuse una serie de aspectos relativos al pleito Canelo Álvarez-Chavez Jr., expuse que estos dos mexicanos irán a una guerra de puños enguantados.



No emití juicio de valor. Porque esperaré por lo menos una semana antes de la pelea, para hacer mis planteamientos acabados.



Es decir, analizar a estos dos peleadores, exponer todas las aristas, analizar de la mejor manera los pros y los contra de Canelo y Chávez Jr., para al final dar mi favorito.



Un favorito que desde ya lo tengo, pero debo “moldear” muy bien mis consideraciones antes de decirle al exigente público por qué creo que mi favorito será el ganador de la esperada reyerta.



Puños a granel

Canelo Álvarez y JC Chávez Jr., con su combate del seis de mayo, harán recordar algunos de los fieros combates que a través de la historia han escenificado boxeadores del querido México.



Fanáticos de “La vieja guardia” recuerdan que Marco Antonio Barrera y Erick “El Terrible” Morales protagonizaron tres violentas peleas. Fueron tres combates en los que ambos púgiles enseñaron eficiencia, pundonor profesionalidad.



Veremos qué pasará entre JC Chávez Jr., y Canelo Álvarez. Garantizo que habrá puños a “granel”. l