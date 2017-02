Hipólito cumple hoy 76 años; el presidente Danilo lo llama para felicitarlo

22/02/2017 10:19 AM - Sandra Guzmán

El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, celebra este miércoles 22 de febrero su cumpleaños número 76 y en su honor se realiza una misa.

A su casa, ubicada en el ensanche La Julia, en el Distrito Nacional, han acudido decenas de personas para felicitarlo. Igual, lo han hecho por las redes sociales.

Mejía fue felicitado por el presidente Danilo Medina a través de una llamada telefónica, dijo una fuente confiable que pidió reservas de su nombre.

La misa se efectúa en la parroquia Santa María Madre de Dios, ubicada en la calle Paseo de los Médicos, a pocas cuadras de la residencia del ex mandatario.

Junto a Mejía están su esposa, Rosa Mejía, y todos sus hijos, entre ellos Carolina Mejía; Sergio Grullón, Eddy Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral; César Cedeño, ex secretario de Deportes, entre otras figuras cercanas al ex jefe de Estado.

El político nació en la comunidad Gurabo, en Santiago de los Caballeros, en 1941. Fue presidente de la República en el periodo 2000-2004. Fue cancidato presidencial en 2012, pero perdió y ahora ha externado su deseo de buscar "la noña" para las elecciones de 2020.