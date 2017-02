“Sí tengo cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí”; estudiante necesita trasplante de médula ósea

Santo Domingo.- “Sí tengo cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí”, exclamó Abril Suero, una joven de 20 años de edad quien recientemente fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda requiriendo de un trasplante de medula ósea valorado en dos millones y medio de pesos.

Los datos fueron suministrados por la encargada del equipo voluntario ‘Socialmente Activas’ de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora de la Fe, Nathalia Fegar, quien informó que Suero es estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la universidad dominicana APEC.

Para tales fines, Abril acompañada de su madre Didi Amaro y la propietaria del establecimiento " The nailbar beauty lounge" se han ideado la actividad ‘Unidos por Abril’ con el objetivo de recaudar fondos el domingo 5 de marzo en su sede la calle Manuel de Jesús Troncoso #13, del sector Evaristo Morales.

“Compartiremos con Abril Suero a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, también sus amigos y familiares en ‘The nailbar beauty lounge’ y esperamos recibir a todos los que quieran colaborar con el tratamiento médico y su trasplante medular”, auguró la encargada de la pastoral.

Dijo que será una kermés para disfrutar de un ambiente de música, charlas, bazares, comida, rifas y sorpresas donde la familia puede compartir por ser un espacio destinado a la hermandad, solidaridad y amor al prójimo.

“Nosotros nos dedicamos al trabajo social. Cada uno de nuestros miembros conformamos la pieza de ‘un solo corazón’ que nos motiva y mueve; ese es Jesús quien ha sembrado en nosotros la caridad y asistencia a los más necesitados”, animó Fegar,

Agregó que son un grupo de cuatro mujeres y un hombre quienes con sus acciones practican la popular frase de que (no existe nadie tan pobre, que no tenga nada que dar; ni tan rico que no tenga nada que recibir) asegurando que Dios los guía para desarrollar lo planeado.

De las actividades que realizan en aras de los que pertenecen y no a la parroquia afirmó que muestran que los pequeños detalle sirven para llenar de alegría el corazón de alguien que este sumergido en la tristeza.

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adultos es un tipo de cáncer por el que la médula ósea fabrica demasiados linfocitos (un tipo de glóbulos blancos) afectando los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, enfermedad que es tratada y estudiada en el Instituto Nacional del Cáncer y puede ser tratada a largo plazo con quimioterapias.