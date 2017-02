Sigue el revuelo por aspiraciones de Mejía

Continúa el revuelo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía donde insinúa que irá tras la candidatura presidencial del 2020. El expresidente del Senado de la República y dirigente del PRM Ramón Alburquerque advirtió que no es tiempo de hablar de precandidaturas sino del fortalecimiento de esa organización política.



Alburquerque a través de su cuenta de Twitter @Ralburquerque emitió seis tuits sobre el tema, aunque no hizo referencia a ningún nombre, surge dos días después de que el expresidente Hipólito Mejía dijera en el carnaval vegano que “va tras la ñoña del 2020.

Alburquerque expresó que lanzar precandidaturas en medio de jornadas nacionales por la dignidad social perdida no es acto de tino político.



“El futuro se organiza HOY, el PRM con dos bellos años para organizarse, crecer y consolidar. Institucionalidad no candidatos ¡No más errores!” tuiteó el también expresidente del PRD.



Siguió con dos tuits donde expresó que los precandidatos perturban las labores institucionales de cualquier partido democrático. “No funcionaría un PRM de dos sino de todos” dijo. “Elecciones 16, pasaron, ahora solo estoy con la institucionalidad del PRM, alternativa, que crezca y fortalezca. Luego hablamos de candidatos” culminó.



En tanto que el diputado Wellington Arnaud, de la facción de Hipólito, consideró que las aspiraciones del exmandatario son completamente legítimas.



Dijo que eso en ninguna medida debe verse como una fisura de la organización y que tampoco debe alarmar, ya que es una actitud democrática y natural.



“Hipólito ha sido el líder que más ha impulsado la institucionalidad del partido y la reestructuración interna y está comprometido con la convención que se avecina donde el PRM debe legitimar su dirección desde abajo hacia arriba”, expuso.



Para el diputado Bertico Santana, de la facción de Luis Abinader, las declaraciones de Mejía no fueron oportunas, aunque reconoce que es un legítimo derecho que le asiste.

“Pero yo valoro como positivo que Hipólito decida aspirar. Los que aspiran a la presidencia habían dicho que nada de promover precandidaturas, me sorprende que Hipólito haya dicho eso. De Hipólito no se había dicho nada pero de Luis sí, porque era obvio, ya que fue el candidato pasado”. También consideró extemporáneo que afloren candidaturas individuales.

Creen que el PRM no se debilita

A pesar de las diferencias respecto a las declaraciones de Mejía, los diputados Wellington Arnaud y Bertico Santana coinciden en que estas no debilitan la estructura interna del PRM.



“Hasta un punto fortalecen al partido porque moviliza a mucha gente alrededor de la candidatura y del PRM”, expresó Santana.



Ambos estimaron que lo oportuno en la coyuntura actual del partido es abocarse a la organización de la convención de septiembre próximo.