Ciudadanos esperan soluciones en el discurso de Medina

Faltando apenas cuatro días para que el presidente de la República, Danilo Medina, rinda cuentas del primer año de la presente gestión gubernamental, las demandas de soluciones a problemas puntuales por parte de distintos sectores le llueven al gobernante.

Mientras, las expectativas sobre el discurso que el presidente de la República, Danilo Medina, pronunciará el lunes 27 de este mes no son muy favorables al mandatario, ya que dudan sobre lo que pueda decir sobre el escándalo de Odebrecht, el costo de la vida y la inseguridad.



Esa fue la opinión que primó en una consulta hecha al azar por elCaribe en varios puntos de la ciudad de Santo Domingo, y en la que se le preguntó a las personas sobre qué esperaban de la rendición de cuentas de Medina el próximo lunes.



Asimismo, las personas consultadas no ocultaron su descontento con el presidente Danilo Medina por la forma en que maneja el tema de la corrupción y la situación económica del país.



Un tema que no se quedó atrás fue el de los salarios. Dijeron que esperan que el presidente aborde sobre las exigencias de aumento de sueldo en diferentes sectores.



Las opiniones



Respecto a los casos de corrupción, especialmente el de Odebrecht, algunos consultados se mostraron esperanzados en que Medina dará una respuesta satisfactoria a la nación, mientras que otros consideran que el mandatario no se atreverá a señalar a los implicados.



En ese mismo sentido habló Rafael Martínez, quien es desempleado y asegura no cuenta con oportunidades suficientes para salir adelante, y dijo que el Presidente debe hablar de todo lo que está causando la corrupción, y afirmó que “el país no está en su mejor momento, y Danilo no quiere dar la cara”.



“Lo que debe hacer es sacar a la luz a todos esos involucrados en casos de robo en el Gobierno, y hacer justicia, pero como son de su partido tiene las manos atadas”, señaló Martínez, del sector Don Honorio.



Martínez también se mostró con esperanzas de que Medina toque el tema de los empleos y el salario.



“Si no tenemos empleo, no podemos salir adelante. Así que usted debe comprometerse con esa causa, y ayudarnos a mejorar nuestra situación. Somos muchos los jóvenes que estamos desempleados, y en gran medida el Gobierno tiene la culpa”, sostuvo.



En tanto, la opinión del abogado José Mejía García, del sector de Herrera, es que “se refiera a Odebrecht y a la posición que va asumir al respecto, porque todos los países de América Latina involucrados en el caso han hecho justicia, pero aquí no se ha hecho nada”.



Mejía García le encaró al mandatario que “usted fue elegido por una enorme cantidad de votos, y por eso debe dar un respaldo a quienes le llevaron al poder. Atrape a todo el que está en Odebrecht, aunque se trate de usted mismo”.



“El Gobierno es ineficiente en ese sentido, solo se dice, pero no hay ningún acusado formalmente. Sin embargo, en otros países ya incluso ha habido destitución y encarcelamientos. Y todavía Danilo asegura que en nuestro país no hay corruptos”, opinó un taxista llamado Juan Milán, del sector Arroyo Hondo.



Milán dijo al respecto que Medina debe prestar oídos a los reclamos de los profesores, la Policía y los médicos. “Esos sueldos deben ser aumentados porque mejorarían esos servicios. No permita que sus funcionarios se lleven la mayor tajada del pastel, dejando a los más necesitados sin nada”.



Entretanto, Milán aseguró que los sueldos de los sectores que exigen aumentos son muy importantes, “especialmente para los policías y los militares, porque si no resolvemos la delincuencia en ese sector, esto será un caos”.



“Por ejemplo, yo, que esté vendiendo drogas, usted que gana 10 mil pesos y que debe mantener una familia reciba de mi parte una oferta de 200 mil para que distribuya la droga, usted lo hará. Y eso es lo que hacen los militares, sin querer se vuelven parte de la corrupción”, explicó.



Añadió que no entiende cómo el Gobierno puede decir que el costo de la canasta familiar sobrepasa los 20 mil pesos, “y permite que en el país haya personas ganando 6 o 7 mil pesos. Eso no es justo en ningún sentido”.



Con aire de indignación Milán expresó que “no importa de cuál partido sea el que hable, trabaje para el pueblo, para todos, los 10 millones de dominicanos que esperamos por usted”.



Entretanto, un buhonero llamado Hipólito Pineda, del sector Los Alcarrizos, también espera que en el discurso del 27 se planteen verdaderas soluciones.



“Estamos en la calle porque no queremos robar, pero nos molestan demasiado, y no quieren que trabajemos así. Yo soy un hombre de 56 años y no puedo ponerme a trabajar en una construcción. Necesitamos que Danilo nos apoye, porque no queremos hacer lo malhecho”, expresó.



“El país no está bien. Esta reelección lo único que hizo fue chuparse todo el dinero del país. Ya no hay dinero en la calle, yo vendía cinco mil pesos antes, ahora si llego a 400 es un milagro”, dijo.



Asimismo, el ebanista Pedro Bejarán dijo que “Danilo no va a hablar nada nuevo. Pero sí que está haciendo lo que nunca se ha hecho: desbaratar todos los partidos”, sostuvo.

Otras demandas



Otro de los temas en que las personas respondieron preguntas de este diario es el de la seguridad ciudadana.



Armando Ramírez, del Ensanche Ozama, dijo que su familia ha sido víctima de dos asaltos en menos de un mes, lo que tiene a su esposa y su hija sumidas en el miedo.



La señora Teodosia Morillo expresó que le da miedo ver las noticias, “porque uno solo oye y ve que en tal sitio asaltaron, que en tal lugar mataron; fíjate esa señora de 90 años que mataron en Santiago”.



El ingeniero Rafael Méndez afirmó que ya la ciudadanía no aguanta los niveles de delincuencia que hay en el país, pues a cualquiera asaltan en la calle.

Sectores demandan mejoras del Gobierno

Algunos sectores de la población se han manifestado en las pasadas semanas exigiendo del Gobierno varias reivindicaciones. Los casos más destacados han sido el de la Asociación Dominicana de Profesores; el Colegio Médico Dominicano; el de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), que provocó el paro de docencia en la universidad estatal por más de dos semanas; entre otros gremios, que, en esencia, exigen mejores condiciones laborales, un aumento sustancial de salarios y mejoras en seguridad social.