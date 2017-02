Cuquín: llegar al humor de las manos de Freddy y Milton me facilitó todo

El Cuquín Victoria dijo que llegar al mundo de la comedia de las manos de los fenecidos humoristas Milton Peláez y Freddy Beras Goico fue un golpe de suerte porque eso le facilitó todo y fungieron como su universidad.

Recordó además que cuando llegó al legendario programa El Show del Mediodía se encontró con un excelente cuerpo de comediantes compuesto por María Rosa Almánzar, Audia Julián, María Cristina Camilo y Julio César Matías –Pololo-, quienes a su juicio fueron también fueron su escuela.

“En particular me siento un hombre de suerte, un hombre privilegiado por haber llegado al sector del espectáculo de la mano de dos grandes, que fueron Milton Peláez u Freddy Beras Goico, eso me facilitó todo, eso fue una universidad para mí”, expresó Victoria.

Manifestó que para él fue de mucha satisfacción trabajar con ese equipo y que lo ve como un premio “porque ese fue un grupo donde no había competencia, funcionaba como un equipo de volibol, que todo el mundo iba en el mismo sentido y si alguien pensaba que al otro le quedaba mejor algo, se lo pasaba”.

Recordó con añoranzas que ese grupo de profesionales no existía el egoísmo, ni el estrellato, lo que a su juicio, fue lo que lo convirtió en el empuje del humor en esa época.

Resaltó el talento que tiene la nueva generación del humor, la cual ha reforzado el género de esta época, el cual refleja el espíritu de la sociedad de este momento.

“Porque el humor no es más que la caricatura de la sociedad y ellos se han encargado de transmitir esa evolución que ha tenido la sociedad, de manera que yo me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y de estar aquí frente a ustedes”, expresó el humorista durante la presentación del programa televisivo de temporada “Gente que ríe”, de la comunicadora Colombia Alcántara, a la que le agradeció por la iniciativa que busca resaltar la historia y evolución del humor dominicano.